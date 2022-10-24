Medibank數據洩漏現「極憂慮」發展：惟仍未知受影響顧客人數

公司星期二（10 月 25 日）表示，再收到黑客的更多檔案，其中包括超過 1,000 份顧客保險計劃文件，內有顧客的個人資料及保險索賠記錄。





上星期公司已公布，發現公司網絡系統出現「異常行為」，留學生顧客及旗下子公司 Ahm 的顧客的資料被黑客盜取。





公司補充，目前仍未全面清楚知道顧客數據被盜取的情況，亦未知受影響客戶的確實數字，但證實數據洩漏的情況較原先估算為嚴重。





Advertisement

公司預料，受影響的客戶數量將繼續上升。





Medibank 行政總裁科茲卡爾（David Koczkar）再次向受影響客戶表示「毫無保留的」歉意。





他說：「正當我們繼續了解這次罪行的幅度及嚴重性，我明白事態發展將為我們的客戶、我們職員及廣泛社區構成極度憂慮，對我亦一樣。」



這是一次由犯罪份子進行的惡意攻擊，目的是為造成最大的恐懼及傷害，特別是對我們社區中最脆弱的群體。 Medibank 行政總裁科茲卡爾

科茲卡爾補充，公司將繼續與聯邦政府機關合作，調查今次數據洩漏事件。





而澳洲聯邦警方亦已對黑客的行為展開刑事調查。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。