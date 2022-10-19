【趁火打劫】Optus數據洩漏後續：一文看清各種詐騙手法

上月，Optus 公司出現嚴重數據洩漏事件，有 1,000 萬名顧客的個人資料被黑客盜取，其中有部份客戶的資料更被上傳到暗網。





此後，澳洲競爭及消費者公署（ACCC）已接獲數以百計關於懷疑詐騙行為的舉報。所謂「騙徒手法層出不窮」，當局警告 Optus 客戶必須慎防各種形式的詐騙企圖。





據報，騙徒利用這個機會，假冒 Optus 帳單部門、政府安全部門、國民保健計劃 Medicare，甚至是盜取 Optus 客戶資料的黑客，以進行詐騙。





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公署指：「騙徒在不同形式的詐騙中假冒 Optus 公司。請留意關於付費失敗或威脅關閉電郵戶口的電郵訊息，以及聲稱會由於數據洩漏事件而提供補償的電話。」





「（此外，）騙徒亦正致電民眾，告知他們的網上帳戶上有一宗可疑購物交易。」





「他們可能會聲稱有關問題是由於 Optus 數據洩漏導致。」





「目前有大量組織被（騙徒）偽冒，包括各種收費訂閱服務、網購平台、信用卡及銀行卡公司、其他付費機構等。」



以下是不同種類的詐騙形式：

訛稱帳單付費失敗



Bill payment error scams Source: Supplied / ACCC Bill payment error scams Source: Supplied / ACCC ACCC 指，近日有騙徒假冒 Optus 公司或其他機構，訛稱「客戶」的網上帳戶錄得可疑交易，並指有關情況是由於上月的數據洩漏所致，要求對方提供信用卡資料等財務資訊。





當局建議，若收到可疑電話，應循官方途徑登入戶口作查證，或透過安全的方式聯絡有關公司或機構。





ACCC 指，騙徒正假冒「大量」不同的機構或組織。





聲稱可獲賠償



Compensation claims scams Source: Supplied / ACCC 有詐騙電郵聲稱，涉嫌盜取 Optus 客戶資料的涉案人「已被起訴並被勒令支付巨額調解金」，指受影響客戶「有資格獲得」調解金的一部份。





ACCC 表示，目前沒有任何提供予受影響人士的財務補償，證實有關電郵為詐騙郵件。





威脅電郵帳戶將被關閉



Email account closure scams Source: Supplied / ACCC Email account closure scams Source: Supplied / ACCC 另外，亦有詐騙電郵聲稱電郵戶口的密碼已經到期，威脅帳戶將被停用，要求用戶更改密碼。





勒贖訊息



Ransom threat scams Source: Supplied / ACCC 騙徒甚至假冒盜取 Optus 客戶資料的黑客，聲稱由於 Optus 未有支付 100 萬元的贖金，贖金如今需由受影響的客戶自行支付。





有關詐騙短信中，亦列出銀行戶口資料，要求對方將贖金轉賬到戶口內。





ACCC 指：「如果你收到訊息，要求你存入款項，否則你的個人資料就會被公開，請立即刪除有關訊息。有騙徒正假扮黑客要求你繳交贖金。」





假冒 Medicare 等政府機關



Medicare payment details scam Source: Supplied / ACCC ACCC 的 Scamwatch 部門亦接獲舉報，指有騙徒假冒政府部門，包括國民保健計劃（Medicare）。





有詐騙訊息包含大量連結、Medicare 及澳洲政府標誌，要求對方「更新你的電子轉帳（安排）」，方能收取「福利款項」。



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