新型電話詐騙針對微信用戶 索取個人資訊否則「封號」

近日有多名澳洲華人在社交媒體上透露，接到謊稱是微信母公司騰訊的客戶服務職員電話。





電話號碼顯示為中國大陸的+86 400 670 0700，而騙徒以普通話聲稱，接電話者從事代購活動被舉報：「您好，這裡是騰訊微信客服，致電您是通知您，我們需要對您的微信賬號做一個關停的處理。」





澳洲及新西蘭的網絡支持服務機構IDCARE，證實收到涉及微信的詐騙投訴。





Advertisement

該機構的情報分析與產品經理卡瓦納（Sarah Cavanagh）向SBS普通話表示：「這些用戶被捲入新型的普通話電話詐騙中，涉及冒充的微信官方人員，並被告知他們的微信賬戶由於非法活動即將被暫停或關閉。」



手法層出不窮但目的一致

有華人分享騙徒手法，包括謊稱接電話者與被舉報的微信違規行為有關，威脅凍結其微信賬戶。隨後，騙徒會詢問個人資訊是否洩露，要求提供身份證明佐證，還會建議報警，而轉介的警員也是騙徒偽裝。





有人表示，自己有一定防範意識，已拒接疑似來電兩次，但騙徒仍繼續打來。





澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）發言人向SBS普通話表示，Scamwatch在今年1月1日至8月21日期間收到了13宗與冒充微信職員詐騙有關的報告，涉案金額達3.7萬澳元，其中12宗還涉及個人資訊洩露。





競消會介紹，此騙局的整體流程包括：



騙徒致電受害人，用受害人的中文名稱呼他們，自稱來自微信安全或管理部門。

騙徒聲稱受害人微信帳戶涉及非法或犯罪活動，例如洗錢。

隨後，騙徒通過電話、Skype或Telegram的視像通訊將受害人轉介到自稱中國警察的騙徒。

「警員」威脅受害人，除非付款，否則將被拘捕或驅逐回中國。

通話期間，受害人被要求提供個人資訊，包括家庭住址、家庭成員詳情、工作時間、電郵地址和護照號碼。

卡瓦納補充，騙徒會要求提供的身份證明包括護照、駕照、學生證、銀行戶口、航班（包括購票資訊）、學校電郵地址和密碼，以及海外親屬的姓名、地址和資訊，甚至照片。





騰訊公司回應SBS普通話查詢，表示絕不會主動致電用戶，而違規導致可能的任何賬戶處理，會首先通過手機程式進行通知，只有用戶向騰訊反映有關問題並授權該公司進行電話聯絡時，騰訊方面才會致電用戶進行溝通。



「永遠不要透露姓名」

很多華人對騙徒套取身份證明有所警覺，但蒙納殊大學犯罪學高級講師張耀中認為，其他個人資訊的洩露也可能造成嚴重後果。





「我們常說『有資料就有金錢』，他的資料越多、對你越熟悉，詐騙就越容易成功。跟家族建立關係的詐騙方式，我第一個聯想到騙子後續可能會進行所謂的虛擬綁架（virtual kidnapping）活動。」



READ MORE 中國留學生被騙「自演綁架」 騙徒新招誘大學生做助手

卡瓦納表示，犯罪份子具有難以置信的適應能力，隨著他們的知識和平台的變化，其詐騙手法也在「與時俱進」。





「如果收到隨機來電自稱微信職員，聲稱以你的名義偽造了微信帳戶，或你的帳戶由於非法活動而即將被暫停或關閉，這是一個騙局。立即掛斷電話。」





張耀中也表示，主動致電且要求提供資訊進行核對是「一個很不合理的狀況」，哪怕對方真的是來自相關機構或部門，也應該「多留個心眼」，「當作詐騙電話來處理」，不要提供任何個人資訊。





「真的想要找你的話，他會透過不同的方式，不會只透過電話聯繫。例如稅務局（ATO）一定會通過MyGov發消息。」





卡瓦納建議，永遠不要透露自己的姓名。「切勿為致電者證明你的個人資訊，相反，向他們詢問該資訊，但不要確認其是否正確......如果你認為對方可能是真的，請掛機並使用自己檢索到的聯繫方式聯絡該組織機構。」





兩人都強調，切勿使用手機通話記錄來直接回電，應自行輸入查詢到的聯繫電話。



READ MORE 今年電騙增四成！七成騙款受害人講普通話

華人受騙情況嚴重

競消會今年7月發布的詐騙情況最新報告顯示，澳洲人在2021年被騙超過20億澳元，損失金額創下紀錄。





根據競消會 數據 ，2020年澳洲人在威脅詐騙中損失了超過880萬澳元，而謊稱為中國官方部門的詐騙佔74%，超過650萬澳元。





IDCARE在其記錄的普通話電話詐騙資訊 網頁 中提及，除通過威脅讓受害人產生恐懼心理之外，還有其他常見騙術，包括「要求保守秘密」——不讓受害人與其他人溝通事件細節，以及假扮權威部門等等。





張耀中表示，非英語的語言是騙徒篩選受害人的「工具」，華人不應該對受騙經歷羞於啟齒。





他也呼籲改善社會普遍存在的「責怪受害人（victim blaming）」現象，希望更多詐騙受害人願意分享自身經歷，讓更廣大的群體對詐騙手法有更清晰的了解，以便公眾更好防範。





IDCARE是由政府資助的免費服務，與受害人合作制定應對計劃並提供支持。詳情可致電 1300 IDCARE (432273) 或瀏覽 www.idcare.org 。另外， Scamwatch 提供更多有關詐騙的資訊 ，包括 如何舉報 和如何 獲得幫助 。



