【Medibank事件】聯邦警察已鎖定幕後黑手

Highlights 總理指，當局已知道誰是 Medibank 黑客的幕後黑手，他們將被追究責任。

早前一個勒索軟件組織，將更多被盜的 Medibank 客戶數據發佈到暗網。

Medibank 的行政總裁表示，預計每天都會有「可恥」的客戶數據持續發布。

總理艾巴尼斯已直接指令澳洲聯邦警察（AFP）披露 Medibank 黑客的基地，並警告將追究責任。





早前當局警告Medibank 黑客，政府正以最強的網絡部門來追捕他們，但黑客對政府的警告不以為然，並在一夜間在暗網上發表更多客戶醫療記錄上的敏感資料。





艾巴尼斯表示，當局繼續追查黑客，聯邦警察將在周五晚些時候發布更多資料。





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艾巴尼斯向傳媒表示「我對這犯罪行為的肇事者感到厭惡，我今天稍後時候，肯定會授權聯邦警察披露這些襲擊的來源。」





「我們知道他們來自哪裡，我們知道誰應該負責，他們應該承擔責任。」





勒索軟件組織在暗網添加一個名為「Boozy.csv」的文件，該文件看來是與在周四發布名為「abortions.csv」的數據有關，數據是與酗酒問題相關。





聯邦警察在周五看到該勒索軟件組織在網上寫道「你說我們發布數據令人作嘔」，「但我們已作出警告，我們一直守信，如果我們收不到贖金 ， 我們應發布數據，否則未來沒有人會相信我們。」





該組織在周四聲稱，他們要求Medibank 970萬名受影響客戶每人一美元（1.6澳元）的贖金，總計為970萬美元（1470萬澳元）。





MedibankMedibank的行政總裁科茲卡（David Koczkar ）表示，預計每天都會有「可恥」的客戶數據持續發布。





他指「罪犯明顯享受這種惡名。」



Medibank 的行政總裁表示，預計每天都會有「可恥」的客戶數據持續發布。 「犯罪分子使用這種無情的手法，目的是造成痛苦和傷害。在這些數據背後都是真實的人，濫用他們的數據是可悲，可能會阻止他們尋求醫療服務。」





內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil)表示，她感受到受最近兩次數據洩漏事件受影響的人的痛苦。





她向9號台「Today Show」表示，「我會做任何事來停止事情發生。」





「為了阻止事件造成的傷害，我們做了大量工作，試圖保護這可怕罪行的受害者。」





相信黑客正在使用醫學參考代碼，來篩選他們竊取的數據，以做出有關特定健康問題的文件。





歐妮爾表示，聯邦警察和澳洲國防部通訊局(The Defence Signals Directorate )是最強的網絡部門，正在努力瓦解黑客。





她還強調，澳洲企業必須到黑客威脅的緊迫性作出醒覺。





她說「我們一直對面臨的網絡安全威脅處於沉睡狀態」，「我們需要從沉睡中醒來」。





首批資料包括顧客的姓名、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼、索償資料，亦包括旗下 ahm 客戶的國民保健（Medicare）卡號，以及旗下留學生客戶的護照號碼。





Medibank 已確認近 500,000 份客戶的醫療保險索取回扣的資料，以及個人信息被盜。





不過，客戶的信用卡或銀行資料則沒有被盜。





Medibank 建立了一個心理健康和其他支援服務的一站式平台，受影響的客戶可以通過其網站訪問這些服務。

