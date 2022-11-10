你是否支持Medibank不向黑客繳付贖款？

由於Medibank日前拒絕就970萬名現有及以往客戶的資料外洩事件向黑客繳交贖款，所以，該個勒索軟件組織已經由昨天午夜開始，在暗網上發布從該公司盜竊的首批客戶資料。其中包括客戶的姓名、地址、出生日期和醫療保險的詳細資料，





澳洲聯邦警方亦因此擴大了特別工作調查小組 的調查工作，聯邦網絡罪案助理專員高夫（Justine Gough ）表示，這個名為「守護者行動」（Operation Guardian） 的工作小組的調查人員正積極搜索互聯網, 希望可以找到這個黑客組織。





高夫表示，聯邦警方目前正進行多方面的調查。而這些調查是十分仔細亦是非常之技術性， 所以是需要多一些時間。





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根據日前該組織在其博客上所張貼的資料，黑客亦將資料劃分為所謂「好名單」（good-list）和「頑皮名單」（naughty-list）。他們又表示：『回顧有關資料所存儲的格式並不是很容易理解，所以需要一些時間來整理它。』





另外，黑客亦似乎透露了他們最近與 Medibank代表之間交換的私人信息的截圖。而這些情況，實在亦令人憂慮。





總理艾巴尼斯亦證實，他亦是Medibank 的客戶之一，但他卻對Medibank拒絕向黑客繳付贖金表示歡迎， 因為他認為如果Medibank選擇行這條路，最終可能會在更廣泛的範圍內遇到更多困難。





至於Medibank的行政總裁科茲卡（David Koczkar ）在一份聲明中重申向客戶道歉,又表示該公司會認真對待保護客戶和給予客戶支援。





就今次事件，在今集【大眾論壇】， 我們想問大家:：『你是否支持Medibank不向黑客繳付贖款的做法呢？』。今天鄺美玲和梁焱剛亦請來科技專家羅徵永看看他對受影響客戶如何做才能保障或挽救個人資料？



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