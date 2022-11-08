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【Medibank事件】黑客暗網發布首批客戶外洩資料

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由於醫療保險公司Medibank昨天拒絕就970萬名現有及以往客戶的資料外洩事件向黑客繳交贖款，而現時有消息指，該個勒索軟件組織已經由午夜開始，在暗網上發布從該保險公司盜竊的首批客戶資料。 Source: AAP / LUKAS COCH

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Published 9 November 2022 at 9:53am
By Selina Kong
Presented by Selina Kong, Ivan Leung
Source: SBS

由於醫療保險公司Medibank昨天拒絕就970萬名現有及以往客戶的資料外洩事件向黑客繳交贖款，而現時有消息指，該個勒索軟件組織已經由午夜開始，在暗網上發布從該保險公司盜竊的首批客戶資料。

Published 9 November 2022 at 9:53am
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Presented by Selina Kong, Ivan Leung
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其中包括客戶的姓名、地址、出生日期和醫療保險的詳細資料，而被張貼在該組織博客上的資料，亦分為他們所謂的「好名單」（good-list）和「頑皮名單」（naughty-list）。

同時，黑客亦在今日凌晨表示：『他們回顧資料所存儲的格式並不是很容易理解，所以需要一些時間來整理它。』

黑客亦表示會將繼續發布部分資料，又指需要一些時間來令資料看上來更為「漂亮」。另外，黑客亦似乎透露了他們最近與 Medibank代表之間交換的私人信息的截圖。

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而昨天早上，Medibank 的股價亦暴跌了百分之 2.5。Medibank 的行政總裁昨天亦發表聲明說：這個『對客戶來說是一個令人痛苦的發展』。

但Medibank就堅決反對支付任何贖金。

來自新南威爾士大學的網絡安全專家菲爾（Nigel Phair）表示，Medibank這樣做無疑被視為是阻止黑客勒索行為的負責任方法。不過，Medibank亦可能要因此而面對客戶提出的集體索償訴訟。兩間律師事務所，Bannister 律師行（Bannister Law）和 Centennial 律師行（Centennial Lawyers）在周一下午發表的一份聲明中表示：『Medibank 有責任對此類資料保密』，而他們認為 Medibank是出賣了其客戶，同時亦沒有阻止黑客的行為，違反了《隱私法》。

而據兩間律師行表示，他們昨天發起的集體訴訟收到許多Medibank客戶的查詢，Centennial 律師行發言人紐豪斯（George Newhouse）表示，公眾對Medibank處理今次事件是感到憤怒。紐豪斯表示，該公司昨天早上的電話總機亦因為打進來的電話過多而要關閉。而他亦表示，他們正為客戶爭取數十億元的索償，而且個賠償好可能會是等於Medibank公司價值的一半。

紐豪斯表示：『我們需要為個人客戶提供真正的補償措施。而我亦不想聽到那些商企說他們是受害者。因為，受害者是 Medibank 的 900 萬客戶，Medibank 有責任盡最大努力確保資料不可外洩，而客戶亦想要深入了解事件是如何發生的。』

與此同時，昨天在參議院的審計聽證會上，澳洲聯邦警察局局長克肖（Reece Kershaw ）亦證實，美國聯邦調查局亦會加入協助調查今次事件。

克肖表示：『大家都知道，這些黑客是以個人及／或以集團形式在全球運作，而聯邦警方是不單止只是與美國聯邦調查局聯絡，也會與其他五眼聯盟的警察部門聯絡。』

克肖又表示，Medibank 一直有與當局合作。但他卻指出，過去有數間澳洲商企並沒有報告類似事件，而且亦屈服於黑客的勒索要求，透過一些美國律師行繳付贖款。

澳洲證監署（ASIC）副署長考特（Sarah Court）表示，Medibank 的客戶可以採取一些措施來降低他們所面對的風險。究竟他們要如何做才能自保呢？ 詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。
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