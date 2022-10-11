【槍林彈雨下】烏克蘭民眾躲在地鐵站高唱國歌振作士氣

烏克蘭民眾在基輔的地鐵站躲避俄羅斯導彈的襲擊時，一起高唱國歌團結起來，度過戰火攻擊的時刻。





社交媒體上分享的一系列視頻顯示，週一在主要城市響起空襲警報後，大批民眾包括成人和兒童在地鐵站內高唱國歌和烏克蘭傳統歌曲。





社交媒體Twitter用戶UkraineWorld的一段視頻寫上「烏克蘭人的精神是打不死的。」





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又寫上：「在地底，大家可以躲避俄羅斯的襲擊，他們正在唱烏克蘭歌曲。」



烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）亦在Twitter上分享了一段視頻，帖文引用英國前首相丘吉爾的說話：「如果你正在經歷地獄，請勇往直前。」





烏克蘭國防部官方Twitter帳戶亦分享了一段基輔居民在空襲警報期間在地鐵站唱歌的視頻。



世界各國領導人對俄羅斯今次的導彈襲擊予以譴責。





今次襲擊造成至少11人死亡，幾十人受傷，全國多個地方無電力供應。





首都基輔的十字路口、公園和旅遊景點都受襲，據報在烏克蘭西部的利沃夫、捷爾諾波爾和日托米爾、中部的第聶伯羅和克列緬丘克、南部的紮波羅熱和東部的哈爾科夫亦發生了爆炸。





俄軍從海、陸、空發射數十枚巡航導彈，是俄羅斯今年2月24日發動烏克蘭戰爭以來最大的攻勢。





俄羅斯總統普京表示，俄方以高精準武器大規模打擊烏克蘭的能源、軍事和通訊設施，而此舉是對烏克蘭炸毀克里米亞大橋的回應。





普京又指，如果烏克蘭繼續攻擊俄羅斯的設施，莫斯科將予以嚴厲回應。



烏克蘭總統澤連斯基說，俄羅斯是刻意安排時間殺人，以及摧毀烏克蘭的電網為目的。





澤連斯基說：「他們正試圖摧毀我們，並將我們從地球上消滅。」





美國總統拜登週一向烏克蘭總統澤連斯基承諾，美國將為烏克蘭提供先進的空中系統。





白宮聲明指，襲擊發生後，拜登與澤連斯基通電話，並承諾繼續向烏克蘭提供自衛所需的支持。

