譴責俄導彈襲擊平民 澳洲考慮派軍培訓烏克蘭士兵

烏克蘭首都基輔等主要城市在星期一先後遇襲，烏方指俄軍發射至少83枚導彈，超過40枚被防空系統擊落。襲擊已造成至少11名平民死亡，數十人受傷，並有部份地區斷電斷水。





俄羅斯普京表示，俄方大規模打擊烏克蘭的能源、軍事和通訊設施，是回應烏克蘭炸毀克里米亞大橋——即俄羅斯透過克里米亞向烏克蘭南部駐軍進行補給的重要途徑。他形容烏方摧毀俄羅斯重要的民用基礎設施是「恐怖主義」行為。





歐盟對俄軍襲擊烏克蘭城市表示震驚和譴責，而中印兩個俄羅斯的主要貿易夥伴亦打破沉默。





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印度外交部表示對衝突升級感到非常擔憂，包括造成基礎設施破壞和平民死傷。中國外交部發言人毛寧就呼籲各方以對話推動局勢緩和。



在澳洲，副總理兼國防部長馬利士（Richard Marles）形容俄軍的導彈襲擊為「駭人聽聞」。





他表示，收到消息時，他正和烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）一起，「心碎的感覺真的顯而易見。我們要確保長期支持烏克蘭，讓他們能夠實際解決這次衝突，並自行把它結束。」





他透露，當局正考慮派出澳軍人員為烏克蘭士兵提供訓練，並應烏方請求提供更多軍備。「我們正合作為烏克蘭提供更多支持，那是我們一直進行的對話。訓練（烏軍）是其中一個正在考慮的措施。」



基輔Shevchenkivskyi區遭俄軍導彈襲擊後，消防員救出受傷居民。 Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images 反對黨領袖達頓（Peter Dutton）亦表示，烏克蘭「值得我們的支持」，而政府應「仔細」聆聽基輔的請求。「澳洲軍人有責任提供訓練，特別是我們正提供軍備。」





米羅什尼琴科形容襲擊「可怕」，表示其中一個遇襲地點附近有他孩子小時去的遊樂場。「（導彈襲擊）唯一目的是恐嚇人民。它在發出強烈訊號，就是俄羅斯要為克里米亞大橋復仇。」





「這是恐嚇，這是心理壓力。這是俄羅斯人所做的戰爭罪行，將要為此負責。」

