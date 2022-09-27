斯諾登成俄羅斯公民 他要去烏克蘭打仗嗎？

39歲的斯諾登於2013年透過美英等傳媒，揭露美國國家安全局在國內外的「稜鏡」大規模監控計劃， 當時成為全世界的頭條新聞。





斯諾登所揭露的監控計劃涉及收集大量電話記錄和對這些記錄進行數據挖掘，看看誰人與恐怖組織有聯繫。





當時只有29 歲、當系統管理員的斯諾登在接受《衛報》訪問時透露了他這樣做的原因。





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斯諾登說：『我和其他人沒有什麼不同。我沒有特殊技能。我只是一個每天坐在辦公室看著（這些）事情的發生，然後（我覺得）這不是應該由我們作決定，公眾是需要決定這些政策是對還是錯。』





美國當局過去九年來一直要求將斯諾登遣返美國並要他接受間諜罪的刑事審訊。





他一度藏身香港，之後抵達俄羅斯，並在2020年獲得永久居留權。





他當時亦表示：『我確實打算在俄羅斯申請政治庇護。我認為透過安全逗留在俄羅斯然後在俄羅斯聯邦申請庇護，之後再嘗試遷往拉丁美洲是一個合法手段。』







當時美國國務院的文特雷爾對記者表示，他們希望將斯諾登拘留。





文特雷爾說：『我們確實認為基於執法上的合作，雖然我們並沒有引渡條約， 但我們可以透過多種方式將他帶返（美國）。』





但說服俄羅斯交出斯諾登的嘗試卻屢屢失敗。





普京堅稱他不會將斯諾登交給美國當局。





普京曾經表示：『至於引渡是沒有可能的。我們可以將公民移交給與我們有適當的國際罪犯引渡協議的國家。我們與美國並沒有這樣的協議。』





曾有猜測指，斯諾登的行動是俄羅斯多年來破壞西方穩定的陰謀的一部分。





但普京亦一直堅稱與此事無關。





普京說：『從情報的角度來看，我們沒有與他合作，也從未與他合作過。我們也不會因他工作的機構的工作是否牽涉到俄羅斯而騷擾他。』





斯諾登本人亦已經在社交媒體上證實了他獲得俄羅斯公民身分這個消息。在他的官方推特賬戶上，他說他已經與父母分開多年 。





他在帖文稱有些微的穩定會對家人帶來影響。





雖然白宮方面對有關事件拒絕置評，但美國仍表示希望斯諾登會被帶返美國接受刑事審判。





消息公佈後不久，美國國務院發言人普賴斯被問及這個消息時表示，這並不一定意味著斯諾登回失去他的美國公民資格。





普賴斯說：『我並不知道斯諾登的公民身份有什麼變化。我只是知道斯諾登在某些方面是摒棄其美國公民身份，但我並不知道他已經放棄了（美國）公民身份， 而美國政府的立場並沒有改變，斯諾登應該返回美國，就像其他任何美國公民一樣面對審訊。而現時或者唯一的改變是由於斯諾登的俄羅斯公民身份，他現在很可能會被徵召入伍參與烏克蘭的戰事。』





但斯諾登的律師庫切列納（Anatoly Kucherena）表示，他的當事人是不能被徵召入伍，因為他之前並沒有在俄羅斯軍隊中服役。



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