【能源危機】政府宣布提供電費回扣 反對黨批選舉承諾隻字不提

要點： 周五的國家內閣會議因總理感染新冠而改為在網上舉行。

家庭將可獲得電費回扣，與此同時煤炭價格將設上限。

正當新一波新冠疫情來襲，各領導人亦討論了醫院的財政安排。

在星期五（12 月 9 日）的國家內閣會議上，聯邦及各州及領地領袖達成「里程碑式」的協議，以控制能源價格。正為生活開支危機而苦苦掙扎的澳洲國民，可能得以在聖誕來臨之際得到暫時喘息的機會。





聯邦政府將出資為澳洲家庭提供總值達 15 億澳元的能源費用回扣。有關計劃將由各州及領地政府執行，在 2023 年第二季度推出。





這項臨時措施是總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）星期五公布計劃當中的「四條支柱」之一。





他在國家內閣會議後說：「不會直接發放現金，這樣做可以壓抑通脹。」



計劃包括甚麼措施？

政府的計劃中，亦包括在昆州及新州對煤炭實行每噸 125 元的臨時價格上限。





同時，天然氣亦設有每千兆焦耳（gigajoule）12 澳元的價格上限，為期 12 個月，由聯邦監管部門監督實施。





為實行這些措施，聯邦國會將在下周投票以通過有關法案。





總理艾巴尼斯因感染新冠而以視像方式主持星期五的國家內閣會議。他指，為保護澳洲消費者不受持續上漲物價的最壞影響，需要採取「緊急行動」。





他說：「非常時間需要非常手段。我們知道，俄羅斯入侵烏克蘭，正令全球能源價格大幅上漲。」





「而且因為澳洲未有對我們自己的一些能源資產進行投資，我們現在面對這些國際價格浮動十分被動。」





「這給我們的商家帶來了壓力，亦連帶對家庭帶來了壓力。」



艾巴尼斯表示，有關計劃對各州的影響將有所不同，那些依賴煤炭的州份將會受到更為嚴重的影響。





而隨著澳洲國內迎來另一波新冠疫情，政府將會延長為前線醫療工作者提供的高危環境疫情補貼（high-risk setting pandemic payment）至夏季尾。



如何走到這一步？

在聯邦政府 10 月的預算案預計，電價將在兩年內上漲 56%。





昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）上星期警告指，昆州「不可能」犧牲煤炭行業的利益。





其後，新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）提出，聯邦政府應設法減輕有關計劃對經濟活動的間接影響。





但本星期新州財政廳長基恩（Matt Kean）表示，他不會為失去的財政收入謀求補償，稱新州「已做好準備承擔代價」來保護消費者。





他警告指，聯邦需要在本周內採取措施，否則物價將繼續上漲到新的一年。



「煤礦將關閉」

在國家內閣會議舉行前，反對黨前排議員伯明罕（Simon Birmingham）指責工黨政府兌現其削減生活開支的進展緩慢。





他說，政府有責任清楚地解釋澳洲民眾會獲得甚麼補助，以及甚麼時候能得到這些補助。





他向天空新聞說：「政府應該在一個月以前就這麼做（削減生活開支）了。不應該在聯邦財案中對能源價格上漲作出預報，然後卻對此毫無作為。」





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）星期五在艾巴尼斯公布上述措施後亦召開記者會回應。他批評艾巴尼斯的新公布是「食言」。



Leader of the Opposition Peter Dutton delivers his Budget Reply Speech in the House of Representatives of Parliament House in Canberra, Thursday, October 27, 2022. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE 他說：「在上次大選前...... （現任）總理望著澳洲公眾的雙眼...... 承諾將會減低能源價格 $275。如今，這個承諾在今天的公布中隻字不提。這明顯是總理嚴重的食言。」





「政府要做的，是推動更多供應，為市場帶來更多天然氣供應，而非在這個需求上升的時候減少供應。」





「我認為，12 個月後回看今天，將發現這是一個由非常差劣的政府作出的災難性決定。這個政府不能作出適當的經濟決定，作出的經濟決定將導致電力價格上漲、煤氣價格上漲，而與此同時（國民）的按揭貸款（還款額）亦正不斷上漲。」



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