【能源危機】政府宣布提供電費回扣 反對黨批選舉承諾隻字不提

聖誕新年即將來臨之際，澳洲總理及各州及領地首長宣布一項新計劃，試圖為澳洲人減低生活開支。

Men and women seated in a room at Parliament House.

Prime Minister Anthony Albanese (front row, centre) with state and territory leaders at a National Cabinet meeting in September. Friday's meeting was held virtually. Source: AAP / Mick Tsikas

要點：
  • 周五的國家內閣會議因總理感染新冠而改為在網上舉行。
  • 家庭將可獲得電費回扣，與此同時煤炭價格將設上限。
  • 正當新一波新冠疫情來襲，各領導人亦討論了醫院的財政安排。
在星期五（12 月 9 日）的國家內閣會議上，聯邦及各州及領地領袖達成「里程碑式」的協議，以控制能源價格。正為生活開支危機而苦苦掙扎的澳洲國民，可能得以在聖誕來臨之際得到暫時喘息的機會。

聯邦政府將出資為澳洲家庭提供總值達 15 億澳元的能源費用回扣。有關計劃將由各州及領地政府執行，在 2023 年第二季度推出。

這項臨時措施是總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）星期五公布計劃當中的「四條支柱」之一。

他在國家內閣會議後說：「不會直接發放現金，這樣做可以壓抑通脹。」

計劃包括甚麼措施？

政府的計劃中，亦包括在昆州及新州對煤炭實行每噸 125 元的臨時價格上限。

同時，天然氣亦設有每千兆焦耳（gigajoule）12 澳元的價格上限，為期 12 個月，由聯邦監管部門監督實施。

為實行這些措施，聯邦國會將在下周投票以通過有關法案。

總理艾巴尼斯因感染新冠而以視像方式主持星期五的國家內閣會議。他指，為保護澳洲消費者不受持續上漲物價的最壞影響，需要採取「緊急行動」。

他說：「非常時間需要非常手段。我們知道，俄羅斯入侵烏克蘭，正令全球能源價格大幅上漲。」

「而且因為澳洲未有對我們自己的一些能源資產進行投資，我們現在面對這些國際價格浮動十分被動。」

「這給我們的商家帶來了壓力，亦連帶對家庭帶來了壓力。」
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艾巴尼斯表示，有關計劃對各州的影響將有所不同，那些依賴煤炭的州份將會受到更為嚴重的影響。

而隨著澳洲國內迎來另一波新冠疫情，政府將會延長為前線醫療工作者提供的高危環境疫情補貼（high-risk setting pandemic payment）至夏季尾。

如何走到這一步？

此前，聯邦政府以及新州和昆州政府就
誰來負擔價格上限干預措施帶來的財政壓力
而爭執不休。這兩個州份均是澳洲國內的產煤大州。

在聯邦政府 10 月的預算案預計，電價將在兩年內上漲 56%。

昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）上星期警告指，昆州「不可能」犧牲煤炭行業的利益。

其後，新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）提出，聯邦政府應設法減輕有關計劃對經濟活動的間接影響。

但本星期新州財政廳長基恩（Matt Kean）表示，他不會為失去的財政收入謀求補償，稱新州「已做好準備承擔代價」來保護消費者。

他警告指，聯邦需要在本周內採取措施，否則物價將繼續上漲到新的一年。
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「煤礦將關閉」

在國家內閣會議舉行前，反對黨前排議員伯明罕（Simon Birmingham）指責工黨政府兌現其削減生活開支的進展緩慢。

他說，政府有責任清楚地解釋澳洲民眾會獲得甚麼補助，以及甚麼時候能得到這些補助。

他向天空新聞說：「政府應該在一個月以前就這麼做（削減生活開支）了。不應該在聯邦財案中對能源價格上漲作出預報，然後卻對此毫無作為。」

反對黨領袖達頓（Peter Dutton）星期五在艾巴尼斯公布上述措施後亦召開記者會回應。他批評艾巴尼斯的新公布是「食言」。
PETER DUTTON BUDGET 2022 REPLY
Leader of the Opposition Peter Dutton delivers his Budget Reply Speech in the House of Representatives of Parliament House in Canberra, Thursday, October 27, 2022. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
他說：「在上次大選前...... （現任）總理望著澳洲公眾的雙眼...... 承諾將會減低能源價格 $275。如今，這個承諾在今天的公布中隻字不提。這明顯是總理嚴重的食言。」

「政府要做的，是推動更多供應，為市場帶來更多天然氣供應，而非在這個需求上升的時候減少供應。」

「我認為，12 個月後回看今天，將發現這是一個由非常差劣的政府作出的災難性決定。這個政府不能作出適當的經濟決定，作出的經濟決定將導致電力價格上漲、煤氣價格上漲，而與此同時（國民）的按揭貸款（還款額）亦正不斷上漲。」
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Published 9 December 2022 at 6:55pm
By Winmas Yu
Source: SBS
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