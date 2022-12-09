「燈常開」：新協議冀能確保澳洲穩定能源供應

聯邦能源部長及各州及領地的能源廳長已同意建立一個計劃，以促進對可再生能源的投資並使電力系統更加可靠。





周四（12 月 8 日）在布里斯本舉行的會議上，能源部長及各州及領地的能源廳長就「產能投資機制」（Capacity Investment Mechanism）的計劃達成共識。該機制旨在確保可以提供穩定的可再生能源供應，不論市場的狀況為何。





該計劃將投資 100 億澳元用作可再生能源，費用將由聯邦政府承擔。





計劃將向發電商支付後備電力的費用，目的是確保從化石燃料中有序過渡，並鼓勵投資可再生能源項目。





能源安全局（Energy Security Board）發起有關促成這份新協議的辯論，提出了一種機制的選項，以便在從煤炭和天然氣發電廠轉向可再生能源的過程中，建立一個基準儲能目標。





聯邦氣候變化及能源部長鮑文上周在提交澳洲首份《氣候狀況》報告時說，電力容量投資機制將是降低電價的關鍵。



釋放對清潔可調度能源的投資

能源部長鮑文形容，該計劃將是向前邁出的一大步。





在與各能源聽長舉行了 6 個多小時的會議之後，他說：「我們已談論多次並討論了很長時間。」





「這是一個明智的、精心設計的機制，它將在澳洲各地投資款項用於清潔可調度能源。」





前兩黨聯盟政府曾經準備過一項產能機制，但被批評為在延長老化燃煤電廠的使用年期方面做得太多。





鮑文說，新的電力產能投資計劃將補充州和領地現有的計劃。「我們需要有自主能力。我們需要有計劃來處理供應鏈問題。」





「我們迫切需要在電網中有足夠的儲存，所以（項目的）標準是非常明確的。」



昆州能源廳長相信協議將降低能源價格

雖然關於該計劃如何運行的進一步細節尚未公佈，但據估計，電力產能投資機制下的第一次拍賣將在 2023 年舉行。預計該計劃將產生至少 6 千兆瓦的電力。





昆州能源廳部長迪布倫尼（Mick de Brenni）表示，該機制的進展是「歷史性」的。「我們決定做的事可以加速合理的市場改革和對新能源儲存和電網的投資。」





「這關係到價格，因為只有當市場由清潔的可再生能源主導時，我們才會看到能源批發價格永久性地下降。」





新州能源廳長基恩（Matt Kean）則認為，需要採取這些措施，使能源網絡更加可靠。





他說：「我們知道這種過渡會面臨巨大的挑戰，但需要確保我們在過渡期間仍然保持燈火通明，這一點是沒有商量餘地的，這正是今天的決定所期望能夠實現的。」



警告：電力價格將進一步上漲

與此同時，澳洲競爭及消費者公署發布的一份報告警告，隨著零售商數量的減少和全球因素對能源市場的影響，電價將進一步上漲。



公署在其最新的全國電力市場報告中說，4 月至 10 月期間，家庭電費每年將會增加 約300 澳元，增幅為 23%。





公署周四發表的報告指：「有跡象表明電力價格將進一步增加。」





公署警告指，許多家庭支付電費困難，這需要進行改革。「由於價格預計將保持高位，政府和監管機構需要確保圍繞能源可負擔性的政策和監管設置繼續發展，以更好地保護消費者。」





該報告提出五項建議，包括監督國家電力市場參與者的合同市場交易，以及改變受監管的零售價格設置。





外界預料，周五（9 日）舉行的國家內閣會議將討論各種方案，以減少能源價格上漲給澳洲國民帶來的壓力。





