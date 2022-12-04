今日大事（12月5日）

澳洲獲3A信用評級 政府指經濟管理良好

財長查默斯正利用澳洲目前獲評的 最高級別 AAA 信用排名 ，證明政府的經濟計劃運作良好，形容有關評級是對政府在財務管理方面上的認可。





查默斯指，聯邦財案是根據目前情況而制定，又指惠譽的評級證明政府的財政政策是適當的。





與此同時，澳洲儲備銀行則將在明天（12 月 6 日）舉行今年最後一次的議息會議。外界普遍預料，儲銀將 進一步上調基準利率 。若確實決定加息 25 個基點，現金利率將上調至 3.1%。



研究：防疫措施助長心理健康惡化

同時，研究亦顯示，年輕人較其他年齡組別更容易失去工作，其中有 7% 在職 15 至 24 歲人士表示，自己由於新冠病毒而失業。





報告的首席作者Roger Wilkins表示，這些影響與政府宣佈的封城措施有著很強的聯繫。





「在 2020 年，可見心理健康惡化的速度較往年快得多，意味新冠病毒是當中最重要的因素，特別是維州及墨爾本（受訪者）的心理健康惡化特別嚴重。受訪者對病毒的恐懼亦不比對封城不利影響的恐懼大。」





報告指Medicare及醫療系統已脫節

格拉頓研究所（Grattan Institute）發表的一份新報告顯示，國民保健（Medicare）計劃已經與患者或家庭醫生的需求脫節。





報告指，自國民保健計劃 40 年前開始以來，澳洲的醫療衞生系統無法跟上本地的健康護理需求。





報告促請增加家庭醫生與其他臨床醫療人員之間的合作，以及改變家庭醫生費用的支付方式，令家庭醫生可以加長與病人的診症時間。





報告亦提出採納一個全新的撥款模式，以鼓勵醫護人員以團隊合作形式照顧病人，並容許家庭醫生合併診症費用，根據個別患者的需要制定具有彈性的收費模式。





今年較早前，聯邦衞生部長畢勒（Mark Butler）表示，本地衞生系統處於危機之中，而政府亦已計劃每年撥出 2 億 5,000 萬元，修補國民保健計劃的問題。



統計：三份一人投中立候選人破大選記錄

一項統計顯示，在今年五月的聯邦大選中，有破紀錄三份之一的選民投票支持少數黨或獨立參選人。





這是近 100 年來少數黨及獨立人士在聯邦選舉中取得的最優秀成績。專家形容，情況表明 主要政黨的緊實支持者數量正在慢慢減少 。





相反，前總理莫理遜（Scott Morrison）則是自 1987 年以來最不受歡迎的總理。





調查揭露，選民對主要政黨的忠誠度出現明顯下跌。在 1967 年，有四份之三的選民表示自己堅持投票予同一政黨，但比率在 2022 年大幅下跌至三份之一。





研究作者之一的Ian McAllister形容，2022 年的聯邦大選顯示選民「大規模離棄」主要政黨，而主要的得益者則是綠黨及獨立候選人。



伊斯蘭國澳洲頭號份子控6項恐怖主義罪名

被指控是極端組織伊斯蘭國戰士的普拉卡什（Neil Prakash）經已被引渡回維州。





他被起訴6項 從事恐怖活動 的罪行，其中包括於外國進行敵對活動、宣揚恐怖主義、成為恐怖組織的成員，而這些控罪全部均可被判處最高終身監禁。





墨爾本裁判法院在昨天（12 月 4 日）開庭審理案件，普拉卡什並未出庭應訊，亦未有申請保釋。預料他將在明年二月下旬出庭應訊。



【國會強姦案】倆前部長遭民事起訴

前自由黨職員希金斯（Brittany Higgins）正準備起訴兩名前內閣部長，又形容澳洲的司法系統是「國家恥辱」。





希金斯在社交媒體上發表貼文，講述自己在案件審訊期間的經歷，強調案件取消「並不影響真相」，又形容她已認識到澳洲的「司法系統不平衡」。



工會籲當局加強保護移民勞工

工會發現，在排名前八位的行業中，超過六成的招聘廣告列出的工資，是低於有關工作的薪酬率。





工會審查了 10 個行業的 7000 多個主要用外語撰寫的廣告，亦有超過 1000 名移民分享他們在澳洲的工作經歷。





雖然審查發現在園藝方面的工資有所改善，但當中仍有證據顯示有違規的行為。工會發現，43%的僱主並沒有支付最低工資保證金，或是只是提出在短期內支付。





五份一持有僱主擔保簽證的工人，被僱主要求支付擔保費用，亦有五份一的工人害怕舉報欠薪或其他工作場所的違法行為。



泳灘安全被納入留學生課程

澳洲創下有紀錄以來岸邊溺水事故最多的一年。有見及此，泳灘安全目前已被納入國際留學生的學習課程當中。





根據《2022 年全國岸邊安全報告》，截至今年 6 月，過去 12 個月有 141 人遇溺身亡，其中 接近半數遇難者在海外出生 。





一項計劃正在於雪梨 Coogee 衝浪救生協會教導來自中國的留學生一些水上安全技巧，包括必須在安全旗幟之間游泳、如何辨別離岸流，以及基本泳灘安全知識。





澳中基金會行政總裁蔡源（Peter Cai）表示，新課程將可協助挽救數以百計年輕人的性命。





「澳洲有超過 50 萬名留學生，其中有四份之一來自中國，而當地沒有比澳洲強的游泳文化習慣，故此他們不太了解基本安全守則。教導留學生這些技能是相當重要，令他們可以安全地享受澳洲的生活。」



澳英美三國防長本周會面

國防部長馬利士（Richard Marles）將在本周於華盛頓與美國國防部長及英國國防大臣會面，這將是澳英美聯盟（AUKUS）在去年9月組成以來，三國防長首次舉行面對面的三邊會談。





同時，今次亦可能是澳洲政府公佈取代老化柯林斯級潛艇的新款潛艇指定設計及採購過程之前，三方舉行的最後一次會議。



澳樂隊與全球合作出歌支持烏克蘭

澳洲樂隊 The Bluesberries 今天推出一首他們與全球四個城市內 70 多位音樂家錄製的歌曲，他們希望以該首歌為烏克蘭戰爭流離失所的人籌款。





The Bluesberries 樂隊成員今年初開始創作《Blue Skies》，以促進和平及為聯合國難民事務高級專員辦事處籌款。





樂隊與烏克蘭音樂家合作，分別錄製了英語和烏克蘭語的版本。





聯合國難民事務高級專員辦事處澳洲行政總裁Trudi Mitchell表示，非常感謝 樂隊成員對烏克蘭人民作出慷慨的支持。





「辦事處目前正專注幫助因戰爭而流離失所的烏克蘭人度過冬天。Bluesberries 籌集的款項將幫助他們完成這項很重要的工作。隨著冬天到來，烏克蘭人面對著房屋和建築物受損，在嚴寒天氣下，亦要面對中斷供應的能源、暖氣和水。」



歐盟冀成員國保住清潔能源技術投資

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，雖然國與國之間競爭是健康的事，但重要的是不會走向不可持續的水平。





她說：「美國和歐盟攜手合作，大家可以共同努力，讓清潔能源在全球範圍內變得更加實惠，但大家必須尊重公平的競爭環境。」





美國總統拜登表示，國會通過降低通脹法案，目的是要減低美國人的生活開支，同時通過投資生產清潔能源，來應對氣候變化。





歐盟擔心美國政府在法案中批出的 4300 億美元及慷慨的稅收減免，可能會吸引歐盟企業，並使從事汽車製造和綠色技術的歐洲公司處於不利地位。



敘利亞爆發飢民示威 當局批不法分子

數十名示威者衝進敘利亞南部的州長辦公室，放火燒毀部分建築物及要求提供經濟援助，事件導致至少兩人死亡、另外四人受槍傷送院。





抗議者呼籲推翻敘利亞總統巴沙爾及要求政府援助。「我們要求敘利亞政府給予我們權利和尊嚴，我們今天向政權傳達的信息是：你看到人民如何死於飢餓，大家正在等待政府援助。」





敘利亞內政部長在一份聲明中表示，那些衝進政府大樓的人是「不法分子」，他們燒毀了官方文件和檔案。





伊朗自9月中以來，持續爆發大規模騷亂和抗議活動，已造成至少200人死亡，起因是一名年輕女子在被道德警察拘押期間死亡，其後導致大規模的抗議活動席捲全國。



伊朗指其民主制度傾聽民眾訴求

伊朗外長指責美國和其他西方國家在該國製造混亂。





伊朗外長阿米拉布多拉希安在貝爾格萊德，與塞爾維亞外長舉行的聯合新聞發佈會上，堅稱伊朗擁有強大的民主制度。





他說：「毫無疑問，伊朗擁有強大的民主制度，政府始終認真傾聽及回應人民在各個領域的和平訴求，但政府絕對不容許任何人在伊朗製造動和恐怖主義。」





他補充道，美國的動機之一是迫使伊朗「在談判桌上作出有利於美國的重大讓步」。



伊斯蘭國承認襲擊巴基斯坦駐阿富汗使館

極端組織伊斯蘭國聲稱，對巴基斯坦駐阿富汗首都喀布爾的大使館遭受襲擊一事，承認責任。





襲擊發生在星期五，兩名伊斯蘭國成員手持「中型和狙擊武器」闖入大使館，目的是暗殺在庭院中的大使及守衛。雙方駁火，最終有一名守衛中槍受傷，大使就無恙。





巴基斯坦外交部發表聲明表示，該宗恐怖襲擊再次提醒人們注意，恐怖主義對阿富汗和有關地區的和平與穩定構成的威脅，強調巴方將致力於打擊恐怖主義。





美國也譴責這宗襲擊，呼籲徹查事件。



中國各地全面放寬新冠防疫限制

上海市疫情防控工作領導小組辦公室通告，自今日起，乘坐巴士等市內公共交通工具，進出公園、景區等室外公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明。





浙江包括杭州、寧波、溫州等6個城市，不再開展常態化核酸檢測，實行「願檢盡檢」，各地繼續提供方便民眾的檢測服務；除養老院、福利院、中小學、幼稚園等特殊場所外，乘坐地鐵、巴士等公共交通，進入公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明、不再掃「場所碼」。





廣州市教育局表示，全市中小學除高三外，暫不恢復線下教學，繼續線上教學，幼兒園暫緩返園。高三年級有住宿條件的學生，在校實施全封閉教學管理。





神舟十四號著陸 三航天員安全返航

中國方面，神舟十四號3名航天員的返回艙，昨晚在當地時間八時零九分於東風著陸場成功著陸。





3名航天員陳東、劉洋及及蔡旭哲健康狀況良好。中國載人航天工程辦公室表示，3人今早凌晨已乘坐任務飛機抵達北京，將會進入隔離恢復期，及進行全面的醫學檢查和健康評估。



南非河中洗禮9人被洪水沖走

在南非約翰內斯堡一個宗教洗禮儀式上，至少有9人被洪水沖走喪生。





30 多名信徒聚集在朱克斯凱河沿岸參與儀式，但因暴雨引發山洪，導致一些人被洪水沖走。





官員預計，死亡人數會上升，目前至少還有8人失踪。





在6 月時，由於4人在林波波省的一次洗禮儀式中溺斃，當局已警告民眾不要在河中洗禮。



體育消息

卡塔爾世界盃十六強賽事，今早法國3比1擊敗波蘭，英格蘭3比0戰勝塞內加爾, 法國及英格蘭雙雙晉級8強。





明日另外兩場十六強賽事，日本與克羅地亞將在澳洲東岸時間凌晨2點作賽，巴西及南韓的賽事就在早上6點。





另外，板球方面，澳洲隊在對西印度群島的首場賽事中，以 164 分勝出，不過，隊長Pat Cummins就可能會因腳傷而不能參與周四的比賽。

