曾稱兩年內「不大可能」加息：儲銀行長向公眾道歉

洛菲利在 2020 年年底以及 2021 年幾乎一整年，都表示當時處於歷史最低點的基準利率將不大可能在 2024 年之前有所調高。





數據顯示，全國有接近 30 萬澳洲人都根據有關指引，而申請其入息水平六倍或以上的貸款，部份人更僅支付 10% 的「首期」。





然而，儲銀在 2022 年 11 月 連續第七個月調高基準利率 ，警告澳洲今年底的通脹率將遠超原先預期的 8%。





目前，基準利率為 2.85%，令部份浮動息率貸款持有人需要支付高達 6% 甚至 7% 的貸款利率，令他們在目前生活開支壓力嚴峻的時期「百上加斤」。





洛菲利星期一（11 月 28 日）在出席國會參議院經濟委員會會議並回答質詢時表示，基準利率將繼續上升，直至通脹率有所回落。





他表示，回看自己發表有關言論當時，他可能可以更明確地傳達有關信息，但強調他的信息一向都是附帶警告。





儘管如此，他承認儲備銀行提出警告時可以更加清晰。





洛菲利說：「我對民眾聽從我們所說的話並採取相應行動，導致如今面對他們不希望經歷的處境，表示歉意。」





他說：「但當時，我認為這是正確的事。回想當時，我可能會選擇不同的言辭。」





「民眾未有聽得到我們的警告。我們未有清晰地傳遞附帶的警告，而他們所聽見的就是 2024 年（之前利率不會上調）。他們未有聽到背後的附加條件。」





他表示，利率水平維持低企，很大程度上是依賴經濟狀況。



這是我們的失敗。我們未有足夠清晰地傳遞警告（信息），我們當然會吸取教訓。 儲備銀行行長洛菲利

他解釋，作出 2024 年前不會上調基準利率的言論，是由於當時外界擔心失業率將飆升至 15%，意味全國整個世代的勞動力人口失業。





他說：「國家（當時）處於一個嚴重的情況，儲備銀行希望盡一切可行辦法協助國家渡過難關。」





「我們（當時）亦認為，鑑於前景嚴峻，通脹不大可能會迅速飆升，所以我們希望傳遞一個信息是，利率將維持低企一段長的時間。當時我認為這是正確的事。」





「回看過去，經濟復甦的速度比任何人估計的都要快，我們需要更快地提高利率，而在這兩年期間申請貸款的人正經歷更艱難的處境。」





洛菲利同時亦表示，民眾今年應預期實際工資下降。他警告，根據通脹率調高工資將導致高利率，繼而帶來更多問題。





他說：「通脹率 8%，工資（增長）可能是 3% 或 4%。我明白這是一個相當艱難的信息。你今年的實際工資實際上是下跌，這對於所有人而言都是一個艱難的信息。但這個以外的另一選項卻是更為艱難。」





不過，洛菲利表示，今年的艱苦很可能得以在未來數年得到回報，預測屆時的通脹率將會下跌而工資將繼續增加。





