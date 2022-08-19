今日大事（8月19日）

艾巴尼斯今日會見原住民婦女

總理艾巴尼斯於今天訪問托勒斯海峽地區的第二日行程中，將會與當地婦女會面。





他此行目的是聽取當地對原住民國會之聲入憲的意見。他昨日表示，原住民國會之聲並非為原住民提供經濟賠償鋪路。他又補充，建議中的修憲條文不會改變這一點。





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艾巴尼斯接受澳洲廣播公司訪問時表示，他的目的是咨詢原住民的意見。





艾巴尼斯說：「我希望這個建議得到朝野各方面的支持。因為完成這項任務非常重要。國家的出生證明書，應該反映出我們是好榮幸跟世上有最悠久文化的原住民分享這片土地，所以我們必須要保證有積極的成果。」





聯同總理到訪托勒斯海峽的包括原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) ，以及昆州參議員格林（Nita Green）。今日他們將會跟當地婦女社群領袖會面。



氣候變化威脅澳州糧食供應

最新的分析模型顯示，氣候變化和極端天氣事故將會威脅到糧食供應鏈。





雪梨大學的研究數據顯示，所造成的損害可能包括職業和收入的損失，以及影響營養供應和飲食質素。





研究結果預料偏遠地區受影響最嚴重，而較富裕社區較有能力應付供應問題的衝擊。





研究報告的作者之一馬利克博士 (Arunima Malik)向SBS表示，一個地區的嚴重天氣事故，會影響到全國。





馬利克說：「如果全面地看我們所分析的一些設想情況，看看如何影響整個區域，就希望可以利用這些資訊來調整地區和全國政策。」



達頓：艾巴尼斯只是找機會評擊莫里遜

前總理莫理遜秘密兼任重要部長職位的事件，反對黨領袖達頓指，總理艾巴尼斯就事件咨詢法律意見，只是尋找機會以評擊上任總理。





莫里遜被揭露益任內秘密兼任5個重要部長職務。律政部首席法律顧問會於星期一就事件向政府提交意見。





達頓話，莫里遜的做法錯誤，但他認為公眾希望將事件拋諸腦後。



達爾文被監禁11歲男童述獄中慘況

一名於達爾文被監禁的11歲男童的祖母，懇求聯邦政府保證不會有其他兒童經歷同樣創傷。她恐怕這個經歷會令自己的孫兒變成怪物。





於北領地，兒童被囚禁在已經停用的Don Dale羈留中心，而當局正在建造一個新的專用中心。





現時羈留中心裡面並無成人囚犯，但權益人士呼籲聯邦政府干預，立刻將裡面幾十名兒童撤離。





亨特爾女士 (Donna Hunter)接受 SBS訪問時表示，她的孫兒不願意向她講述獄中經歷，但從囚室中寫了一封信給她。





亨特爾說：「信中說，當他情緒低落時，無人會聆聽或者與他交談。無人跟他聊天，又不能洗澡。他說很掛念爸爸媽媽、嫲嫲和兄弟姐妹。他又話會有人在牆上面吐口水，周圍都有螞蟻，他們並不理會小孩的衛生。」



阿德雷德醫護罷工求繼續有免費泊車

於阿德雷德的醫院職員今日舉行罷工，要求當局繼續提供免費泊車位。





於新冠疫情的高峰期間，當局為所有員工提供免費泊車位，包括服務助理員、清潔工和護士，但南澳政府宣佈撤銷緊急管理狀態後，就取消了這項優惠。





聯合工人工會指員工為此每年要額外負擔多達1,300元開支，於目前的生活開支壓力之下百上加斤。



達爾文官校教師今日罷課

達爾文的官校教師今日亦會罷課，教師工會和北領地政府的薪酬爭拗仍未解決。





今日教師會罷課4小時。而明日在 Fannie Bay，一個工黨較為穩固的選區會舉行補選，填補前首席廳長根納 （Michael Gunner）辭職後的空缺。





澳洲教育工會指教師工作量不斷加重，要求政府取消薪酬凍結。





今年較早時，工會拒絕政府建議，將薪酬繼續凍結到2024年底，但會提供一次性4,000元補貼。





工會指這個方案威脅到北領地招聘及挽留教師的能力。



澳洲因酷熱天氣死亡人數高於其他天災

最新研究發現，於出現熱浪時，醫院及救護車的需求激增，而因酷熱天氣死亡的人數，亦高於其他天災。





James Cook 大學的人員對2000至2020年間的酷熱天氣事故及熱浪進行研究，發現因為各種情況要入院的人數明顯上升。





研究又發現澳洲持續出現更頻密同更長時間的熱浪，而報告指出是氣候變化所致。



昆州男涉20年前謀殺案被引渡至新州

一名昆州男子，因 於20多年前涉嫌謀殺一名青少年而被引渡到新州受審。





於1998年4月9日， 位於Waterloo的大廈發生火災，13 歲的海恩斯（Arthur Haines） 當時於朋友家中睡覺，結果被困於屋頂。





男孩曾設法逃脫，但被嚴重燒傷，於11周後於Westmead兒童醫院死亡。





大火被裁定為故意縱火，但案件一直未有定案，直至兇殺案偵探於2020年重新展開調查。





經過調查，他們對一名55歲的男子發出逮捕令， 相信男子當時身在其他州份。





於周三，有關男子於昆州被兇殺案偵探逮捕。





於周四，布里斯本法院對將其引渡至新州的決定開綠燈。



反吸煙運動經費焦點轉移至電子煙

反吸煙運動的效果正在下跌，一份最新報告指出，公共衛生宣傳的經費及焦點正轉移至電子煙方面。





報告剛於澳新公共衛生期刊發表，這項研究訪問了31名反吸煙活躍人士及醫學界人士，他們認為反吸煙運動停滯，必須要重新注入經費，以及要有新訊息。





墨爾本大學心理科學院的容格利斯博士 (Michelle Jongenelis)指，必須要投資在有效的計劃，先可以達到國家的目標，到2030年，將吸煙的流行率減至低於5％，以及舒緩吸煙對醫療系統造成的重擔。



聯合國呼籲扎波羅熱核電廠去軍事化

早前被俄羅斯攻佔的烏克蘭扎波羅熱核電廠連日遭受砲擊後，聯合國秘書長古特雷斯正推動對設施所在的地區進行非軍事化。





俄烏兩國正互相指責對方砲擊核電站。古特雷斯在利沃夫市與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談時，呼籲要恢復區內安全。





古特雷斯說：「應該撤走所設施內的所有武器及軍事人員，以及避免進一步的軍事部署，我強調，有關地區需要全面非軍事化，而聯合國必須如實地發出警告，就是對扎波羅熱的任何潛在破壞，都是自殺行為。 」



伊朗小說家遇襲案 男疑犯否認控罪

審理伊朗小說家拉什迪在美國演講前遇襲案的美國法官，拒絕讓 24 歲的男被告馬塔爾保釋候審。





在大陪審團對被告提出二級謀殺未遂和襲擊指控後，馬塔爾被傳召到紐約西部的法庭，進行初步聆訊，但他對有關指控「不認罪」。





拉什迪於案件中受重傷，而他的支持者說，這宗襲擊案是企圖破壞言論自由。



以色列封查巴勒斯坦人權組織遭譴責

以色列軍隊以與恐怖組織有關連為理由，突擊搜查並查封西岸7個「巴勒斯坦人權組織」的辦公室，並沒收對方資產。當中包括去年被以色列列為恐怖組織的哈克集團，當局指控這個集團涉嫌跟激進組織「解放巴勒斯坦人民陣線」有關聯。





巴勒斯坦自治政府批評，以色列查封有關組織，是激化局勢的危險之舉，敦促國際社會要推動，讓這些組織恢復正常營運。





有9個歐洲國家，亦以證據不足為理由，駁回了以色列對這些組織的指控，歐盟駐以色列西岸及加沙代表團團長伯格斯多夫 正率團訪問其中一個被查封組織 al-Haq 的辦公室，他表示，歐盟會聲援這些組織。





伯格斯多夫說：「歐盟和合作夥伴都聲援這些組織，因為對方是我們多年來一直支持的合作夥伴，他們在支援社區、為有需要的人提供服務、追究人權問題的責任人方面，都作出了巨大的貢獻。」





聯合國亦譴責今次行動。美國亦表示，擔心這些非政府組織的辦公室被強行關閉的情況，但以色列己向美國承諾，會提供更多訊息。





美國國務院發言人普賴斯說，華盛頓已與以色列政府取得聯繫。





普賴斯說：「美國的合作夥伴以色列已向我們保證，將會有更多關於他們行動基礎的信息。而美國亦會向對方保證，將及時、並會非常仔細地審查這些信息。」



塞爾維亞及科索沃未就邊界達成協議

塞爾維亞及科索沃兩國領導人，仍未能就邊界問題達成協議。





巴爾幹半島緊張局勢加劇之際，兩國的總理，亦就科索沃於2008年宣佈從塞爾維亞獨立一事，在布魯塞爾舉行會談，討論邊界問題，但尚未取得共識，不過，歐盟外交政策負責人博雷爾表示，他並未放棄希望。





博雷爾說：「國際社會不希望看到，當地的局勢於未來一段時間內，再次出現緊張，若當地再出現任何軍事升級行動，涉事的各方都必須負全部責任。不幸的是，他們暫時無達成協議。但這個並非最終的結局。兩位領導人都同意，有需要延續談判過程，預計將於未來數日內恢復會談。



德國暫時降低天然氣稅

德國總理舒爾茨宣佈，會暫時降低天然氣的稅收，希望於能源成本飆升的情況下，緩解德國家庭的財務壓力。





舒爾茨於前一天，參與柏林外圍地區的一次市政廳活動時，有示威者向其抗議，不滿天然氣成本上升後，她昨日宣佈，將天然氣的消費稅從19％ 降至7％，至2024 年 3 月為止，舒爾茨又指，未來幾周，當局亦將宣佈進一步的舒緩措施，包括制定第三次的救濟方案，及以企業為對象的一籃子計劃。



中國青海洪災16人死

中國青海西寧市大通縣發生洪害，造成至少16人死亡，36人失蹤。當地前晚因短暫強降雨引發山洪及山泥傾瀉，2個鄉鎮6條村受到波及，共6千多人受災。





當局已成立指揮部，昨日起已組織武警、公安、應急、衛生等部門和鄉村幹部，並發動周邊群眾進行救災工作。





同時，地中海的法屬島嶼科西嘉島沿岸，正受到狂風暴雨侵襲，造成至少5人死亡，包括一名十幾歲的女孩。



2002峇里島爆炸案罪犯或提前獲釋

一名因為於致命的峇里島爆炸案中，因其所扮演的角色而被判刑的男子，可能會在其佢最初的20年監禁刑期中，服刑約一半時間後，就可以提前獲釋。





2002年的襲擊造成200多人死亡，其中包括88名澳洲人，現時距離爆炸案20周年還有不到兩個月。





澳洲政府表示，正向印尼提出外交交涉，因為提前釋放罪犯，可能會為受害者家屬帶來創傷。



體育消息

足球方面，亞州冠軍盃16強賽事，日本神戶勝利船隊，以3比2擊敗橫濱水手隊晉級8強。





南韓的全北汽車隊，則以2比1淘汰同國嘅FC大邱隊打入8強。





網球方面，美國的女球星「大威」—維納絲威廉絲，已獲發外卡，參與於今個月29日開始的美國公開賽。 她在去年因傷並無參賽。至於其妹妹細威—莎蓮娜威廉絲，最近表示準備退出球壇，但就無表示於掛拍前，是否會參與美網。 男單方面，前年盟主，奧地利的蒂姆、亦獲發美網的外卡。





