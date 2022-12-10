【世界盃】八強兩場互射12碼 巴西遭淘汰 阿根廷晉級

以下是第18個比賽日的最新戰報和賽事直擊。



八強首場賽事，克羅地亞戰平巴西後，憑互射十二碼晉級四強。





巴西開賽即搶攻，多次策動攻勢，而克羅地亞多次前場逼搶，成功攔截但始終未能製造威脅。戰情膠著下互無紀錄。





下半場上演攻防戰，巴西主攻，球星尼馬屢屢埋門都被克羅地亞門將利華高域拒之門外。雙方法定時間均無開糊。



巴西出局，尼馬（左）淚灑球場。 Source: AP / Martin Meissner/AP 加時上半場補時階段，尼馬和柏基達在對方禁區撞牆，尼馬扭過門將先開紀錄。這是尼馬在國家隊的第77個入球，追平巴西「球王」比利的紀錄。





加時下半場臨完場，克羅地亞反擊，奧錫在左路底線傳出地波給禁區頂的般奴柏高域，後者射門擊中巴西後衛改變方向入網，比分扳平，要互射十二碼分勝負。





克羅地亞四輪均射入，巴西在首輪和第四輪失分，最終克羅地亞十二碼贏4:2。



另一場八強賽事，阿根廷同樣以互射十二碼淘汰荷蘭，晉級四強。





荷蘭和阿根廷在上半場互有攻守。第35分鐘，阿根廷球星美斯在中路突破，斜傳給右路入楔禁區的隊友拿維摩連拿，控定後射入打破僵局。





下半場荷蘭加強攻勢，但在禁區內侵犯對手而被判十二碼。隊長美斯操刀射入，阿根廷領先兩球。



阿根廷球員慶祝晉級。 荷蘭持續換入攻擊球員收穫結果，前鋒韋賀斯入替5分鐘就接應隊友傳中頂入。補時最後一刻，荷蘭禁區外任意球配合，主射的高文拿斯地波傳給韋賀斯梅開二度，將比分扳平。





兩隊在加時賽互無記錄，又要以十二碼分勝負。荷蘭前兩輪均射失，最終阿根廷以4:3勝出，將與克羅地亞爭奪決賽席位。

