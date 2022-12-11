今日大事（12月12日）

綠黨拒絕向能源生產商提供補償

綠黨領袖班特（Adam Bandt）表示，他聽說政府正在考慮在其能源計劃當中引入補償的方案。而綠黨則將在星期二舉行會議，商討黨內對有關法案的最終立場。





他認為，在協議中加入補償的元素將會發出錯誤的信息。





班特指，綠黨不會支持政府動用公帑，向這些由苦苦掙扎的澳洲人中賺取破紀錄利用的煤炭公司，提供補償。





但塔州獨立參議員藍比（Jacqui Lambie）則向九號台表示，她不會反對任何可以提供任何紓困措施的法案。





藍比表示，如果法案可以紓緩一些壓力，她不希望反對計劃。她表示，似乎問題不在於紓困方面，而是天然氣及煤炭價格上限。但他們確實有意在星期四投票支持該議案。





與此同時，天然氣業內人士正要求與總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）會面，其中澳洲石油生產及勘探協會（Australian Petroleum Production and Exploration Association）經已表明對有關草案表示憂慮。





同時，聯邦以及新州的兩黨聯盟就此計劃亦出現意見分歧。





聯邦反對黨能源事務發言人奧布萊恩（Ted O'Brien）形容有關計劃是「一隻醞釀中的怪物」而且注定失敗，但新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）則對政府的提議表示支持。





佩洛德表示，州政府一直清楚表明目標，至於聯邦兩黨聯盟的不滿是他們自己的事項。





佩洛德說：「在這個問題上，我們已非常明確地表態，並與聯邦政府緊密合作。他說，新州政府專注於為全州民眾盡力減低帳單費用。」





聯邦政府在上周五宣布，計劃將天然氣價格限制在每千兆焦耳 $12 的上限，同時限制煤炭價格在每噸 $125 的水平。



政府延長資助兒童牙科

聯邦政府將延長資助 兒童牙科福利計劃四 年，為弱勢兒童提供牙科服務補助。





澳洲兒童牙科福利計劃，為 0 至 17 歲兒童及青少年提供每兩年高達 $1,026、由公營及私營提供的基本牙科服務費用補助。





聯邦衞生部長畢勒（Mark Butler）表示，這是一個相當重要的計劃，特別是對偏遠、鄉郊地區以及原住民的社區而言。





澳洲兩性薪酬差距仍存在

澳洲縮窄男女薪酬差距方面，首年未有取得任何進展。數據顯示，2021-22 年度，兩性間的薪酬差距與對上一年相同；男性每賺取 1 澳元，女性則只有 77 仙。





該個由職場性別平等機構（Workplace Gender Equality Agency）公布的最新數據顯示， 兩性薪酬差距 仍然停留在 22.8%。





澳洲女性賺取的工資較同職位男性少接近 $26,000。同時，機構亦發現，男性更有可能擔任管理階層的職位，即使在醫療保健及教育等女性主導的行業情況亦相同。





但女性擔任行政總裁的比率就由去年的 19.4% 上升至 22.3%，較 2014 年亦上升 5%。



維州VCE成績今公布 39名學生獲最高排名分數

考生在今早七時已可透過網上領取成績。今年考生的平均 ATAR 成績是 70.33 分，較去年平均水平高約 1 分。





在獲得 ATAR 排名的 44,173 名學生中，有 39 人獲得最高分 99.95 分，分別是 8 名女學生、31 名男學生。



新州工黨承諾推租金競投禁令

目前，雪梨以至偏遠地區的租金正在不斷飆升。全州租金中位數已由 2016 年的每星期 $386 上升至 2021 年的 $420。









工黨亦提出引入一個更容易轉移的按金計劃，容許租戶將一個物業的租住按金轉移至另一物業，希望藉此紓緩租客本月的開支壓力。





維州西南部發生懲教設施逃離事件

在維州西南部，一名男子逃離當地一個懲教設施。





該名男子是一名據稱有暴力傾向的性罪犯，他在昨日下午逃離位於 Ararat 的 Corella Place 懲教設施。





據稱，該名 52 歲男子此前亦曾經在叢林中「失蹤」數天。





警方表示，他逃離的時候刑期經已結束，正繼續接受監察以減低重犯的風險。



維州青少年湖中失蹤

一名青少年在維州及新州接壤邊界的附近，由一艘船隻跌入一個湖中，當局正在進行搜索。





該名 16 歲男青少年，在昨日早上與另一名同齡青少年於 Yarrawonga 的 Lake Mulwala 釣魚，期間被海浪衝擊並跌入湖中。





警方表示，兩名男子當時上前提供協助並成功將一名男童救上岸，但未能找到另一名青少年。警方蛙人及空中部隊以及維州緊急服務部經已進行搜索。



南澳內陸發現男屍

當局在南澳內陸城鎮 Taylorville 的水域中發現一名男子的遺體。





警方在接獲緊急電話後，在 Murray River 地區的 Ross Lagoon 發現該具遺體，目前遺體的身份尚未被確定。





當局正在調查該名男子的死因，亦未知是否與當地最近出的現的洪災有關。





與此同時，新州警方昨日（12月11日）下午亦在 Mount Canobolas發現一名女子的遺體。





該名據稱是 47 歲的女子，在上月前往遠足後失蹤，當局是在距離她最後一次被發現的地點約兩公里的位置發現遺體。





死亡的確實原因當局仍在調查。



Robodebt皇家委員會聆訊繼續

調查自動債務索償系統（Robodebt）計劃的皇家委員會繼續進行聆訊，高級稅務官員以及工會代表將出席作供。





該計劃在 2015 年至 2020 年錯誤地追討超過 38.1 萬人約涉及 7.5 億元的債務，其中數名受害者在被錯誤追討債務期間自殺身亡。





皇家調查委員會正於布里斯本舉行聆訊，調查為何聯邦當局明知計算方法不合法，依然繼續運作有關計劃。





今天的聆訊中，澳洲稅務局的高級官員福西特及克爾布朗將會出席作供，同時社會及公共機構工會全國總幹事唐納利（Melissa Donnelly）及前全國副主席紐曼（Lisa Newman）亦將出席聆訊。



1988年洛克爆炸案男子被拘留

1988 年在蘇格蘭洛克比上空爆炸的泛美航空客機，被控涉嫌製造炸彈的男子已經在美國被拘留。





美國官員是在兩年前對該名利比亞男子馬蘇德（ Abu Agila Masud） 提出有關控罪。





出事的泛美波音 747 客機當時是在飛往美國途中，喪生者包括機上的 259 人和地面上的 11 人，是英國歷來最致命的一次激進份子襲擊。



歐洲議會副議長被指貪污

一名比利時法官指控四人涉嫌收受一個海灣國家的金錢和禮物，以影響歐洲議會的決定。





比利時當局早前就有關的貪污事件，調查歐洲議會副議長凱莉的辦公室，凱莉在調查後被停職。





該項調查是由聯邦法官克萊斯（Michel Claise）發起，導致議會內有5人被捕。





意大利當局亦逮捕了兩名與案有關的人，據報在比利時被捕的人當中包括有意大利公民。





據稱，卡塔爾同今次的賄賂事件有關，不過，卡塔爾政府已否認有份參與其中。





歐洲議會議長梅佐拉 (Roberta Metsola) 立即暫停了凱莉多個職位，包括她作為中東議會代表的職務。



日台表示會深化其安全關係

台灣總統蔡英文會見到訪的日本執政自民黨政務調查會長萩生田光一。





蔡英文承諾會深化與日本的安全關係，以確保印太地區自由。





據報現時日本越發關注台海局勢，萩生田光一在台北一個論壇上發表演說時說，面對中國軍事擴張及北韓接連試射導彈，日本有需要提升防衛能力。他又引述日本前首相安倍晉三所指，「台灣有事就是日本有事」的講法。





他表示，雖然日台並沒有正式外交關係，但日本是以正面的眼光看待台灣。





萩生田光一表示，台灣是日本極其重要的合作夥伴和重要朋友，兩地共享自由民主、基本人權和法治等基本價值觀……多年來已建立互助及合作關係。



獵戶號完成25日測試任務 成功返地球

美國太空總署的「獵戶號」太空船完成近距離掠過月球的25日測試任務，成功返回地球，跌落在墨西哥對開的太平洋。





太空船內有三個安裝了振動傳感器和輻射監測器的假人，在進入大氣層時，速度達到每小時4萬公里，並要承受接近攝氏2800度高溫。





「獵戶號」定於2024年進行下一次飛行任務，屆時會有4名太空人升空。如果一切順利，最快在2025年會安排2名太空人登陸月球，有望為人類未來登月旅行鋪路。



體育消息

澳洲板球隊今天將定出出戰南非隊首場賽事的隊員名單。





預計周六（12月17日）在布里斯本舉行的系列賽揭幕戰，澳洲隊隊長康明斯將會恢復出賽，早前他因為大腿受傷而缺席在阿德雷德舉行的賽事。





繼世界桌球聯會後，中國檯球協會亦宣布，即時停止梁文博、魯寧、李行、趙劍波、白朗寧及常冰玉等6名中國桌球選手的參賽資格，強調堅決反對操縱比賽、賭博等違反體育誠信和道德的行為，並會按世界桌球聯會最終的調查結果，作進一步處罰。



