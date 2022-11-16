【波蘭致命導彈襲擊】唔關俄羅斯事?「責任問題」突顯北約分歧

北約秘書長斯托爾滕伯格表示，北約亦正調查事故，但暫時亦沒有證據表明，「襲擊是蓄意做成。」





＂根據北約初步的分析顯示，事故好可能是由於烏克蘭的系統—為了保護領土免受俄羅斯巡航導彈襲擊—發射的防空導彈造成。＂ 北約秘書長斯托爾滕伯格

＂我亦必須明確指出，這並非烏克蘭的錯。俄羅斯必須承擔最終責任，因為他們正繼續對烏克蘭進行非法戰爭。”





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波蘭當局則呼籲各界應保持冷靜，此前波蘭總統杜達已重申，他們的調查顯示導彈襲擊是「意外事故」，此講法亦緩解了外界擔心戰事可能會升級的憂慮。





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美國白宮亦發表聲明亦表示支持波蘭的評估結果。



對於杜達認為，爆炸最有可能是由烏克蘭防空導彈導致的講法，美方亦認為有關評估並無任何矛盾。但白宮強調，他們亦同意俄羅斯要為這宗慘劇負上最終責任。 美國白宮聲明

美國國防部長奧斯汀亦示，派駐波蘭的美軍、將支持波蘭的調查工作。





聯邦外交部長黃英賢則證實，她已經與波蘭駐澳洲大使通話、並表示哀悼。黃英賢又話，暫時不會評論有關導彈由何出發出的消息，並呼籲在完成徹底調查之前，各方都應該保持冷靜及克制。





總理艾巴尼斯亦向波蘭表示支持，強調，現階段最重要仍是了事故的「來龍去脈」。





應該要對事故如何發生的實際情況進行全面調查後，國際社會先再考慮如何作出適當反應。 總理艾巴尼斯





但北約另一成員國匈牙利則指認為，當波蘭的評估認為導彈可能來自烏克蘭的防空系統「出錯」之際，烏克蘭總統澤連斯基在事後馬上讉責導彈是由俄國發出的做法，是不負責任。



＂在此情況下，各國領袖應該發出負責任的言論，但烏克蘭總統馬上就對俄羅斯作出指責，是錯誤的示範，亦開創了一次壞的先例，相反，波蘭和美國的謹慎態度則獲匈牙利讚賞。＂ 匈牙利總理歐爾班的幕僚長維克多

俄羅斯國防部發言人科納申科夫則指，根據波蘭公布的照片、俄羅斯軍工專家已確認爆炸後殘留的碎片是屬於烏克蘭的「S-300防空導彈」的部件。





＂俄軍針對烏克蘭作出的導彈攻擊，一直保持於距離波蘭邊境至少35公里的位置。＂



＂目前各類由烏克蘭發布的消息、及外國官員關於俄羅斯導彈落入波蘭居民區的報道、都是蓄意挑釁，目的只為令局勢升級。＂ 俄羅斯國防部發言人科納申科夫