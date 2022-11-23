【三日兩宗】美國Walmart經理疑在休息室槍殺六名同事後自盡

今次亦是美國在三日內再次發生的大規模槍擊案，令當地的「槍支暴力」問題再次引起廣泛的關注。





警方發言人科辛斯基（Leo Kosinski）向公眾描述警員到場時的情況。





"當地周二晚上 10 點 12 分，緊急服務中心接到了一個求助電話，要求處理在 Sam's Circle地區的一間沃爾瑪百貨商店發生的槍擊事件。"





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＂警員奉召到場處理，而一到現場，就見到槍擊案發生證據，亦因應警員所受訓練而馬上作出反應—按槍擊案的處理程序進入商店。＂





＂長話短說，警方在接下來的 30、40 分鐘，在現場發現不少死傷者。”





切薩皮克市警長索爾斯基(Mark Solesky)證實，當警員找到槍手時，對方已經死亡。





據澳洲廣播公司ABC引述美國媒體的報導指，相信槍手是商店夜間服務團隊主管經理賓格(Andre Bing)，他已經在店內工作 12 年。





但警長索爾斯基只證實，槍手是商店的員工，強調，由於尚未正式向槍手的家人作出通知，因此，警方暫時唔會透露槍手的身份同姓名。





同時，警方亦尚未公布受害者是否全部為同一商店的員工，槍擊案動機亦暫時未明。





一名商店職員「泰勒」（Briana Tyler）接受美國媒體訪問時指，案發時，店內的員工正在如常在輪班前，齊集於商店的休息室內，但賓格突然開門，向他們開槍，之後，就見到有很多人「倒地」。





泰勒亦憶述賓格當時一言不發。





案件的生環者安東尼亦向媒體表示，對其朋友遇害的情況感到悲痛。





＂我必須強調，事發後，我們與社區會堅強地度過難關。我在槍擊中失去兩名親愛的朋友，我不敢參加他們的喪禮。"



＂槍擊案正奪去我們的一切，甚至亦幾乎奪走我的生命。” 生環者安東尼

沃爾瑪百貨公司亦在推特帖文，表示對槍擊案感到「震驚」，而公司亦正與執法部門「緊密合作」。





今次槍擊案發生的時間，距離當地周四的感恩節不足兩天。





弗州槍擊案亦是美國三日內發生第二宗大規模槍擊事件，並受到美國及國際的關注。美國各界的領袖、亦紛紛就美國接連發生的槍擊案表達「悲痛」。





美國總統拜登在推特上發文時，就對弗州的慘劇表示哀悼，他形容槍擊案是美國的「公共衛生流行病」，並認為當局必須採取更多措施應對各種形式的槍支暴力。





弗州參議員盧卡斯亦在推特上發聲明指：





＂對我所在的「切薩皮克市」社區發生槍擊案感到痛心，我會不眠不休直至找出結束美國槍支暴力問題的解決方案為止。＂ 弗州參議員盧卡斯





美國參議員華納亦在社交媒體上發文指：





＂對再有另一宗大規模槍擊事件的報導感到「厭惡」，促請公眾要繼續關注當地執法人員公布的案件詳情。＂ 美國參議員華納



