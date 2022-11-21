美國性小眾酒吧發生槍擊 疑犯曾遭母報警逮捕

在美國的Q俱樂部本是性小眾人士(LGBTQ+)的避風港，但這間俱樂部卻在星期六（11月19日）晚發生槍擊案，造成多人死亡及受傷。





其中一名在場人士瑟曼(Joshua Thurman)向當地媒體表示，當時他正在Q俱樂部慶祝生日。





瑟曼表示，他感到很可怕，他聽到槍聲，看到碎玻璃跟屍體。他不理解，這個地方是他們的安全空間。而社區亦不應該為了因為他們聚到一起，而經歷這些事。





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瑟曼又指，當他在舞池跳舞時，他聽到槍聲，他以為是音樂，因為沒有尖叫聲，亦沒有求救聲。然後當他意識到發生甚麼事時，又響起更多槍聲繼續，他馬上跑到更衣室。有一個顧客跟著他，還有一個變裝表演者在更衣室裡，瑟曼叫他們鎖門，他們3個就趴在地上，並馬上關燈。





當地警方在午夜（晚上11時57分） 前接到一個電話，指在Q俱樂部有一名活躍的槍手。





警方拘捕一名疑兇， 是22歲的奧德里奇 ( Anderson Lee Aldrich)，他已被拘留。





當地警察局長瓦斯奎茲（Adrian Vasquez）指，他使用的是長步槍，並在現場發現至少兩枝槍，暫時仍在調查疑兇的動機。聯邦調查局(FBI)亦協助調查以決定是否介入事件。





瓦斯奎茲指，初步證據和問話表明，疑犯進入Q俱樂部後，立即向裡面的人開槍，俱樂部內至少有兩名英勇人士和他對峙，並成功阻止他繼續殺害其他人。警方非常感謝他們。



Q俱樂部在Facebook上發聲明稱，事件為「仇恨攻擊」。





厄爾巴索縣（El Paso County）地方檢察官艾倫 (Michael Allen) 表示，這似乎是一次個別的襲擊，強調事件並不能定義他們的社區。





艾倫表示，每個人無論是誰，都有權免受恐懼和人身傷害，社區不會容忍令特定社群恐懼的行動，對於那些恐嚇和傷害個人或團體的人亦不會容忍。





槍擊案發生後，有民眾到涉事酒吧獻花悼念死傷者。本身是同性戀者的科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)形容事件令人噁心。





美國總統拜登發聲明指美國不能容許仇恨滋生。 拜登表示，知道性小眾社群近年來遭受可怕的仇恨暴力，那些被認為是接納和慶祝的安全場所，絕不應該變成恐怖和暴力的場所。他認為這種情況發生得太頻繁了，必須消除對性小眾社群的不平等現象。





美國2016年在佛羅里達州奧蘭多的一家同性戀酒吧亦曾發生嚴重槍擊案，1名槍手在高呼效忠伊斯蘭國恐怖組織後槍殺49 人，另外有53 人受傷。





據當地傳媒報導，疑犯奧德里奇去年6月就曾因母親報案而被捕。當時他「揚言要以一枚土製炸彈、多把槍枝及彈藥傷害母親」，但警方將他逮捕後搜索他家，並未發現任何武器與彈藥。不過他仍被控兩項恐嚇重罪及三項一級綁架罪。他被制服的過程中受傷，目前正在醫院接受治療。



