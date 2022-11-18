【再度放寬】入境香港旅客核酸檢測減至2次

香港政府繼9月26日放寬入境隔離政策至「0+3」，今天宣佈再度放寬海外地區入境香港人士的檢疫政策。





原本入境香港後，需要進行4次核酸檢測，由下周一（11月21日）起減至2次，入境人士只需在機場及抵港後第2天做核酸檢測，第4天及第6天便毋需再做核酸檢測，不過抵港後首7天，仍然需要每日進行快速抗原檢測。



Advertisement

香港醫務衞生局副局長李夏茵表示，將核酸檢測要求由4次減至2次，是審視過 9月26日放寬入境檢疫安排後而作出的，她指，香港近期的輸入個案升幅逐漸穩定，並在可控範圍內，而Omicron變種病毒的潛伏期較短，因此作出相關安排。







目前，香港對從海外及台灣入境人士實施的「0+3」檢疫措施，即旅客入境後毋需在酒店自我隔離，只需進行3天的居家醫學監測，期間可以外出，但不能進入餐廳及主題公園等場所，直至核酸檢測結果呈陰性為止。





與此同時，香港政府今日起進一步放寬社交距離措施。





博物館、主題公園、宗教處所等地方，被列為「疫苗通行證」「被動查核」處所，即持有「黃碼」人士可進入此類地方。





目前，所有香港居民及海外入境香港的人士，均要安裝「安心出行」手機應用程式，一旦確診感染新冠的人士，他們的「安心出行」會顯示為「紅碼」，需要強制隔離。





至於從海外地區及台灣入境香港的人士，抵港後會獲發檢疫令，其「安心出行」系統會加入「疫苗通行證」並顯示為「黃碼」，完成3天居家醫學觀察並確認沒有確診新冠後，其「安心出行」就顯示「藍碼」，可進入所有地方。



SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。 按此進一步了解 SBS 中文。

















