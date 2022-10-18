【香港0+3】國泰加開澳洲航班 唔搭直航有咩揀？

國泰表示，雖然目前距離疫情前的營運水平仍然有一大段距離，但仍然正在努力增加航班數量。他們已在10月增加400班往返香港的航班，主要集中在大阪、首爾、曼谷和吉隆坡等區域目的地，以及溫哥華、悉尼和墨爾本等長途目的地。





SBS中文到國泰網站查詢10月至12月從澳洲主要城市返香港的航班，發現雪梨及墨爾本往返香港的航班都有增加班次。





其中雪梨往香港，11月每日有至少有1班回港，逢星期二及日更有2班回港，而在12月，逢星期二、五、六、日，每天有2班回港，星期三、四就至少每天有1班。





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墨爾本方面，11月除了星期四外，其餘每天都至少有1班航班回港，到了12月便增至每天1班回港。





直航來回票價接近$3000

至於機票價格方面，SBS中文在今天（10月18日）到國泰網站查明，以12月為例，雪梨往返香港的來回直航經濟客位機票最便宜要$2799.46。





國泰12月雪梨往返香港航班票價。 墨爾本往返香港的來回直航經濟客位機票最便宜要$3038.9，以上票價已連同機場稅及燃油附加費等。



國泰12月從墨爾本往返香港來回機票價格 目前除了國泰提供直航服務到香港外，便沒有其他選擇，澳洲航空要到明年1月底，才會恢復澳洲至香港的直航航班。



轉機來回票價低至近$1300

不想捱貴機票，大家可以選擇到其他地方轉機到香港，目前多間航空公司，包括新加坡航空、及其廉航酷航（Scoot）、馬來西亞航空及宿霧太平洋航空等，均有航班經第三地來往澳洲及香港。



馬航及新航12月澳洲往返香港票價 SBS中文亦到機票比較網站查詢，發現同樣在12月出發，以從雪梨出發為例，選搭馬來西亞航空經吉隆坡返香港，連稅票價為$1949，整個航程連同轉機等候時間需要約17小時。





而選搭新加坡航空經新加坡返香港，連稅票價為$1817，整個航程連同轉機等候時間分別需要約1天或14小時不等。



其他航空公司轉機來回機票較便宜，但注意機票不連行李費用。 如果想再慳一點，可以選揀廉航轉機，但值得留意的是，乘客需要自行購買寄艙行李。





以宿霧太平洋航空為例，同樣12月從雪梨出發，來回機票連稅但不包行李，最便宜只需$1348，但整段航程連同轉機等候時間相對較長，至少需要20小時或以上。





不知在澳洲很久也沒有回港的你，這些機票價格又會否令你想趁住今個聖誕及新年回去一趟呢？



