【免費！】香港將派50萬機票 誘旅客回流拯救經濟

香港在新冠疫情前，一年的旅客數量達5,600萬 ，惟在兩年間實施了世界上最嚴格的入境限制，旅遊業一蹶不振，政府現正計劃採取免費機票計劃，希望吸引海外遊客重回香港。





根據9號台報道，香港機場管理局的一位發言人表示，有關計劃涉資4億澳元，50萬張機票將免費派發給海外旅客及香港居民。





發言人表示：「早在 2020 年，香港機場管理局就預先從香港本土的航空公司購買了約 50萬張機票，作為支持航空業的救助計劃的一部分。」





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「 購買機票的目的是為航空公司預先注入流動性，以機票將在市場復甦時贈送給全球遊客和香港居民。」





發言人表示，當航空公司做出相關安排，將會公佈更多細節。屆時將由機場管理局分發機票，旅發局將負責有關計劃的廣告宣傳。





香港在疫情期間，一直採取嚴厲入境限制，在很大程度上與世界其他地區隔絕，有關限制曾一度要求入境旅客自費在酒店隔離21日，並只有香港居民被允許入境。





在9月26日有關限制正式取消， 令大批居民希望能夠預訂航班。





國泰航空設立了一個網絡等候區以應付需求，而旅遊預訂服務網站 Expedia 的香港到東京航班搜索量增加了 9 倍，前往東京的航班搜索量增加了 11 倍。



1億港元做全球宣傳 針對澳洲遊客

旅發局亦將斥資至少1億港元做全球宣傳，邀請全球逾500個業界、旅遊媒體、KOL等親臨香港體驗，拍片推廣香港，並會向旅客贈送禮品和優惠券等。





該局於日前經已展開數碼宣傳活動， 針對澳洲遊客。





由三條影片組成的宣傳影片系列請來澳洲知名的欖球明星Nicholas Mark Cummins到訪香港不同的景點，在影片中介紹不能錯過的經典旅遊點。





有關宣傳活動將 持續到11月28日，目的是讓澳洲遊客盡快重回香港。



旅客仍需遵守不同規定

不過，雖然酒店隔離措施已取消，但來港旅客在抵港前後仍面臨各種規定和限制。





入境的國際旅客必須在入境前提交飛行前疫苗接種證明，以及陰性 PCR 檢測和快速抗原檢測結果。





一旦他們被允許進入，遊客必須接受為期三天的自我監控期，在此期間他們被禁止在餐館或酒吧用餐。





遊客還需要在抵達後的第 2、4 和 6 天完成 PCR 檢測，並每天進行快速抗原檢測，持續 7 天。





