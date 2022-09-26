【香港實施0+3】 雪梨移民分享點樣準備返香港

香港特區政府，再度放寬檢疫措施，由「3+4」即3天酒店隔離 + 4天家居醫學監察，改為「0+3」即無需酒店隔離 + 3天家居醫學監察。
在雪梨居住的香港移民陳先生向SBS中文表示，在上個月8月初，香港隔離措施，從強制7日酒店隔離，放寬至「3+4」後，就訂機票，下個月底去香港探親。
往香港機票價格飆升
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他說：「當時訂機票停一站，票價是830多澳元，今日（9月26日）再查，相同班機同樣往返日期，票價上升到1300多澳元。」
陳先生8月時訂機票，同時也訂隔離酒店，當時他打長途電話確認，如果日後取消強制酒店隔離，可以退回費用。
「現在節省1960港元的3晚酒店住宿費用。」陳先生高興的說。
他透露，今次是爆發疫情後第一次到香港，主要是探親。
「在2020年3月原本訂了機票返港，但由於疫情，被逼取消行程，機票退款。」
陳先生表示，香港的新檢疫安排，登機前不再需要出示核酸檢測PCR陰性結果報告，也可節省至少79澳元的核酸檢測證明費用。
登機前須網上申報快速測試結果
根據香港9月26日實施的檢疫新安排，登機前要將起飛時間前24小時內，自行安排的快速抗原測試（rapid antigen test）的陰性結果，經網上的。登機時要出示完成申報的綠色健康申報二維碼。
陳先生表示，家中已經購買快速測試包，由於將於晚上7點多起飛，會早上做快速測試，並會帶同測試棒顯示陰性結果去辦登機手續，以防萬一。
對於抵達香港後，第1至7日每日要進行快速檢測，陳先生表示，會考慮在網上訂購到香港住處。「快速測試包網上訂購大概10港元一包。」
而抵港後，第2、4及6日，就需要到/檢測站或其他認可檢測機構進行核酸檢測，是否繁複？陳先生有點無奈說「都要做㗎」。
而新安排下，抵達香港機場會進行核酸檢測，一旦呈陽性，就要立即隔離。
另外，香港今日起也撤銷香港居民須打齊新冠疫苗針才可登機來港；但十二歲或以上的非香港居民仍須完成疫苗注射或取得醫學豁免，才可登機來港。
10月底有可能「0+0」
陳先生就已經打齊疫苗針，他表示，會下載香港的「安心出行」應用程式，以便完成醫學監察期的「黃碼」限制，以及通過自行監察期後，就可以如現在的「藍碼」，可以到例如餐廳、酒吧等除口罩的活動場所。
不過陳先生預計，由於11月初，會舉行國際金融投資峰會以及香港國際七人欖球賽，10月底香港有可能再放寬檢疫安排，達到「0+0」。
陳先生目前已經退休，早已經申請香港，在香港搭公共交通就有每程2港元的優惠票價，他提醒說，如果已滿60歲持香港身份證，就可以預先網上申請，通常要幾個星期時間，所以最好啟程到香港幾個星期前就申請，抵達香港就可以用。
同時他也準備下個月到香港會更換新身份證，所以會在澳洲預先網上預約。
至於澳洲外交部在就仍未更新，指到香港要強制3日的酒店隔離，另外也提醒由於香港新冠疫情，要高度小心，同時香港特別行政區不承認雙重國籍，並且已經實行國安法。
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- 申報預訂起飛時間前24小時內自行安排快速抗原測試陰性結果，登機前要經網上
- 抵達香港國際機場後，接受核酸檢測PCR採樣後，無需在機場等候結果，可乘公共交通或自行安排的交通返居所或酒店
- 入境香港後進行3日醫學監察，可自由搭公共交通、到超級市場及街市等，但不得進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，及重點保護場地。
- 在抵達香港第1日至第7日，每日要進行快速抗原測試，並且在第2、4及6日，取得當天的快速抗原測試陰性結果後，要到、流動採樣站等，專業拭子採樣進行核酸檢測。
- 如果以上所有測試呈陰性，就可以應用程式，自由活動；一旦呈陽性，就要按當局規定隔離，詳情可參閱香港政府的。
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