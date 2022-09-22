澳洲乳牛運抵香港 城大冀明年可售鮮奶

運抵香港的乳牛，屬於澤西牛（Jersey cattle）。根據澳洲牲口出口商會（Australia’s Livestock Exporters），澤西牛屬於多產奶牛，是全球第二受歡迎品種，每天生產的牛奶，可以高達28公斤。





這批來自澳洲共24隻澤西牛由香港城市大學引入，是首批從澳洲入口的乳牛，星期二（9月20日）抵達大埔林村的大學農場後，農場目前已經全面投入運作。





在澳洲澤西牛群抵達大埔林村，香港城大校董會主席黃嘉純及校長郭位教授也到場，城大也發新聞稿表示，今次這批啡黃色的澤西牛，比常見的黑白色的荷蘭乳牛（Holstein），體型較小，而生產的牛奶，乳脂含量也更高。





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有關方面預計明年一月，可在校內出售新鮮牛奶。到時香港就可以有原奶產地是香港的鮮奶。





據資料顯示，目前香港「鮮奶」，原奶產地並非香港。例如於1940年成立的「九龍維記牛奶」牧場從牛池灣遷往元朗後，在1984年已經搬到廣州。





至於原創於大嶼山聖母神樂院的「十字牌鮮奶」，現在的產品並沒標明原奶產地，有報道指養牛場早已遷往中國大陸。





所以有分析認為，今次這批澳洲乳牛，將為名符其實再次生產香港鮮奶。





在澳洲，澤西乳牛的身價比荷蘭乳牛品種貴，今年5月在維州South Gippsland的乳牛拍賣，一隻澤西母牛平均4,650澳元（大約2,4200港元），而荷蘭乳牛就平均2,660澳元（大約1,3800港元）一隻。





聯邦農業部數據顯示，在2021年至2022年度，澳洲一共有612,618 隻活牛出口。

