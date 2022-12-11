反對黨：設能源價格上限將帶來災難性後果

要點：



聯邦政府將提供 15 億元支援企業及家庭的能源費用

澳洲總工會歡迎政府限制天然氣和煤炭價格。

反對黨指政府作出的是災難性決定。





聯邦反對黨抨擊國家內閣計劃在明年初向家庭和企業提供財政支援，以應對不斷上漲的電費。





聯邦政府將提供 15 億元的 能源費用補貼 ，而這些費用將由州和領地政府支付。





根據相關改變，動力煤的價格上限將會是每噸 125 元，而天然氣的價格上限就是每千兆焦耳 12 元，為期一年。





澳洲總工會歡迎政府的行動，指工會多年來已一直要求政府要限制天然氣和煤炭價格，很高興現在終於可以看到它出現。





總工會全國秘書長沃爾頓表示，政府需要立即實施這項能源計劃。





「民眾目前的境況艱難，很多企業要做出艱難的決定，是否繼續開門營業，是否繼續僱用員工，因為能源成本絕對會削弱了他們的競爭能力。我們已經目睹天然氣和電力價格上升了 2、3、甚至是4倍，如果政府不介入及表示他們會干預，那麼我們就會看到數以萬計的工人失業 。」





澳洲能源用戶協會行政總裁理查茲(Andrew Richards) 發表聲明，對政府的行動表示歡迎，他說，政府的做法是維護國家利益，並代表國內能源消費者對抗他所謂的天然氣行業「惡霸」。





不過，影子能源部長奧布萊恩對 3-A-W 電台表示，這項上限計劃好可能會帶來災難性後果。



任何學過基礎經濟學的人都知道，價格是與供求關係有關， 一旦你降低價格上限，就會令供應量下降。 影子能源部長奧布萊恩

反對黨領袖達頓表示，政府設價格上限就只會令未來的情況變得更差。他認為在 12 個月後當大家回顧這項決定時，會意識到這是一個非常糟糕的政府做出的災難性決定 。







