【電費兩年內飆升五成】華人商企：「唔蝕錢就繼續做落去」

聯邦工黨政府在 10 月 25 日公布的財政預算案中估計，隨著批發合約需要續約，預料批發電力及天然氣價格將有所上升，並導致消費者需要支付更高的零售電費及天然氣價格。





財案預計，2022-23 年度全國零售電價將平均增加 20%，並在 2023-24 年度進一步增加 30%。即表示， 零售電價將在兩年間增加 56% 。





墨爾本連鎖火鍋店「大味江湖」（Chef David）的創辦人周立（Liam Zhou）接受 SBS 中文訪問時表示，近期各項成本都有所增加，除了能源費用以外，亦包括原材料、租金、僱員人工、市場營銷推廣等。





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周立除經營連鎖火鍋店外，亦開設其他品牌的店舖，包括連鎖「麻辣燙」餐廳。





他表示，旗下每間餐廳的營運成本都會在每一年增加 3,000 元至 10,000 元不等。他說：「這實際上對餐廳的影響也算頗大的。」



「大味江湖」創辦人周立。 Source: Supplied / Liam Zhou. 面對成本飆升的壓力，周立卻表示會盡量避免大幅及過密調整價格。





他說：「其實非常擔心。我們每天都很忙，不斷討論一些應對各項成本增加的策略。我們認為，最重要的是，我們盡量不會給予客人、消費者太高的價格。」





「我們知道，現在很多消費者都會關注到，在超級市場（購買）日用品變得很貴、（在油站）加油也很貴、去餐廳吃飯也很貴。」





周立指：「我們（今年）增加了一次價格，但對於現在的通脹率、利率等成本上升，我們決定不會在一年內多次進行價格調整，每年最多兩次。」



位於西澳柏斯的凍肉店「永康鮮肉店」（Wing Hong Butcher），經理陳先生接受 SBS 中文訪問時亦表示，假如電力費用上調五成之多，「唯有」將額外成本轉嫁消費者。





他表示，雖然多年前在州政府的誘因下已安裝太陽能發電板，某程度上減少了電力成本，每月的電費依然高達 3,500 至 4,000 元之多。





他說：「目前油價、煤氣價格高企，而（食品）包裝材料的價格亦有所上升。如果升幅持續，我們唯有一直增加產品的售價。」



位於西澳柏斯 Northbridge 的永康鮮肉店。 Source: Supplied / Wing Hong Butcher 但雪梨一間急凍點心食品工廠的東主則表示，縱使面對成本飆升，工廠實在難以上調產品價格。





他指，顧客對價格調整「非常敏感」。他說：「如果每件貨品售價增加一毫、兩毫，可能沒太大影響。但只要增幅達到一成，（貨品）就不會有人買。」





他表示，隨著燃料、工資、電費、借貸利率等成本不斷上升，業務的盈利已大幅減少至大約 1-2%。



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他指，工廠的電力費用約為每月 9,000 澳元，佔總成本約 5%。他擔心，若電力費用上漲超過一半，將對其業務構成嚴重影響，更形容「經濟會死」。





他坦言：「唐人生意不好做，成本重、利潤少，不能隨便加價。」



不敢貿然加價 要讓顧客覺得「物超所值」

又表示，他作為東主亦要考慮到僱員的生計及他們的家庭。「我們要養工人，他們要養家庭。這裡涉及的足足有 20 個家庭。」





他說：「只要可以打平本、唔蝕錢，就會繼續做落去。」





至於連鎖火鍋店創辦人周立，亦強調不能只做價格調整而不為產品作出改動。





他說：「我們會適當地去做價格調整，但亦會盡可能透過搭配、菜式的搭配，讓客人還覺得是物超所值的。」





「我們今年的價格調整只涉及其中一個品牌，了解消費者的反應、是否能夠接受。目前對於消費者來說，去其他餐廳也可能會面對價格調整，所以還是能接受（我們調整價格）。」



周立亦經營麻辣燙餐廳的業務，餐廳需要長時間使用凍櫃以保食材新鮮。 Source: Supplied / Liam Zhou 周立說：「因為我們面對的壓力很大，食材、電費、租金等各項成本都有所增加，而且租金亦已重回到疫情前的水平，所以我們在適當的時候可能也會作一些價格調整，但盡可能讓消費者覺得仍然是物有所值。」





「我們的產品開發將同步去做，不會只上調價格，讓客人覺得這個產品是值得這個新的價格。」





他又指，當價格上調，他們亦會相應增加食品的份量。





周立表示，電力費用其實只佔整體成本的「一小部份」，不會由於電費飆升而避免開設新分店或擴充業務。



想盡辦法節省耗電量

他亦指，目前市面上有不少耗電量較低的電器。他認為，企業可以停用一些較為古舊的電器設備，改為使用能源效益更高的設備。





他說：「我們亦會要求僱員更好地管理用電，例如甚麼時候（才）開燈、開空調，甚麼時候關閉。」





「這些個人行為，能夠好好幫助一門生意去節省電費。」



周立表示，希望政府能想辦法減少電費，甚至向商企提供補助以更換一些耗電量較高的電器器材。





他說：「但這些都是暫時性的措施，長遠我希望能有更多人來、更多人來旅遊或公幹，這樣才能讓我們有更多人流、更多客人來消費。」





而雪梨急凍點心食品廠的東主則表示，亦希望政府能制定措施控制利率不斷上升的民眾生活的影響。





他坦言：「利息加到唞唔到氣！希望政府能作出支援，幫助平民百姓。」



聯邦財長查默斯上月公布的財政預算案預測，電力費用將在 2023-24 年較目前上漲 56%。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE 聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）表示，明白澳洲民眾及商界面對的壓力，強調政府將考慮推出支援商企的措施。





但面對外界批評政府未有在財案中作出太多措施降低電力價格，查默斯卻堅持有關做法，但同時亦表示業內監管機構可能可以作出干預。





在野兩黨聯盟副領袖利蘇珊（Sussan Ley）認為，制定價格上限及向市場提供更多能源供應，是政府可以採取的措施。





她說：「政府有多項槓桿措施可以採用。」



在野兩黨聯盟副領袖利蘇珊認為，聯邦政府可以採取多項槓桿措施限制能源價格上漲。 Source: AAP



