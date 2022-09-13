【疫苗快報】數據稱超1成澳洲勞動力因長期新冠無法工作（9月13日）

今集內容： 數據稱超1成澳洲勞動力 因長期新冠無法工作

新西蘭新冠陽性病例密切接者無需隔離

香港機組人員隔離要求「0+3 」澳港航班增加現曙光？

數據稱超1成澳洲勞動力 因長期新冠無法工作

據估計，每天有3.1萬名澳洲勞動力，因為長期新冠（Long COVID, 又稱新冠後遺症）帶來的虛弱症狀而請病假。





財政部提供的相關數據顯示，由於長期新冠，全澳超過一成的勞動力，正因病而留在家中。





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財政部的數據分析報告，將長期新冠患者定義為新冠感染後四周，或更長時間，仍舊出現相關症狀的人。





這反映美國疾控中心對長期新冠的描述，該中心列出了各種各樣的呼吸、心臟、消化甚至神經系統症狀，包括疲勞、心悸、頭暈、胃痛和注意力無法集中（又稱為「腦霧」）。





本月發表在《刺針》上的一項綜合研究發現，八分之一的新冠感染者，至少會出現一種長期新冠症狀，而澳洲財政部數據與該項研究一致——12%的與新冠相關的缺勤，歸因於長期新冠症狀。





聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）周五稱，澳洲的「勞動力市場，已經被新冠病毒徹底摧毀，而長期新冠患者越來越多」。



新西蘭新冠陽性病例密切接者無需隔離

從周一午夜開始，新西蘭新冠陽性病例的密切接觸者，將不再需要隔離。





此前，新西蘭政府發出了自大流行病以來，恢復正常生活的信號，會取消大批限制措施。





除了在醫院和老年護理設施等高風險環境，民眾也無需再佩戴口罩。





新西蘭總理阿德恩稱，隨著該國的病例數降至今年2月以來的最低點，所有剩下的疫苗接種任務也將結束。





阿德恩表示：「目前唯一的任務，是針對衛生和殘障行業工作者。但由於現在疫苗接種率很高，再加上有很多人本身已感染過病毒，現在對他們來說已經安全。隨著取消疫苗接種任務，是否要求其員工接種疫苗，將由僱主自行決定。我們將會終止。對所有抵達新西蘭旅客，包括機組人員的疫苗接種要求。」



更多內容 政府進一步放寬限制 國際航班有新要求

香港機組人員隔離要求「0+3 」澳港航班增加現曙光？

美國駐港澳總領事館日前發公告稱，留意到抵港旅客如體溫檢測過高、其後檢測陽性，會被送往隔離設施，促請美國公民考慮被拒登機及接受隔離風險，重新考慮是否經香港轉機。





港府上周五（9月9日）晚公布，隨着海外地區逐漸撤銷防控要求，今起經香港國際機場從香港出境或經香港過境前往海外或台灣的旅客毋須接受體溫篩查，惟入境旅客、出境往內地或澳門的乘客仍需體溫篩查。





同時，政府亦公布放寬海外或台灣客機駐港機組人員的隔離安排至「0+3」，相關人員抵港後要在機場「檢測待行」，核酸檢測陰性即可進入社區，不用檢疫，但要定期檢測。此外，抵港後首3日要繼續接受醫學監察，包括避免於公共場所除口罩、避免前往人多地方和大型聚會，並要記錄個人行蹤。





雖然香港防疫政策有所放寬，但仍未能回應業界要求。有旅遊界人士引述航空業者稱，香港已失去航空樞紐地位，預計本港航班恢復進度仍較緩慢。





國際航空運輸協會(IATA)上周三(9月7日)表示，由於香港「外防輸入」的防疫措施仍存在不確定性，影響多個航空公司的航班運作，對港府在疫情橫行下持續限制飛往香港的航班感到失望，該協會又引述分析指，全球至少有45間外國航空公司不再飛香港，包括英航、法航及阿提哈德航空。





協會副主席于楊表示，即使即時放寬所有限制，航空公司一般需時6至9個月才能調整航綫規劃，而未來一至兩個月正夕全球航空業界規劃2023年夏季（3至10月）航班的關鍵時間，港府若沒有提供清晰路綫圖，香港或再錯過明年夏季旺季。





國泰航空回應有關安排，指此調整將令公司可恢復更多往來不同目的地的航班。旅遊界立法會議員姚柏良認為新安排增加誘因，形容航空和旅遊業「見到曙光」，但長遠要取消酒店檢疫才能完全恢復本港吸引力。有旅遊界人士引述航空業者稱，香港已失去航空樞紐地位，預計本港航班恢復進度仍較緩慢。





國泰航空表示，調整相關人員檢疫要求將令其可恢復更多往來不同目的地的航班，將在可行情况下盡快增加航班，惟安排機組人員培訓、調配飛機需時，預計要數月才能逐步增加航班。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







