昆州槍擊案兩警被撃斃 警方：一次無情、有計劃和有針對性的處決

要點： 兩名警察和一名公眾在昆州被伏擊槍殺。

三名疑犯與警方駁火中喪生。

警察局長卡羅爾表示，這起可怕的事件對受害者的家人和整個組織來說都是毀滅性的。

兩名警員及一名公眾人士在昆州布里斯本以西，偏遠地區一間物業被槍擊致命，而其後另外三名被指是與案件有關的人士亦被擊斃。





昆州警察工會主席將這次襲擊描述為「一次無情、有計劃和有針對性的處決」，而澳洲總理則形容這「令人心碎」。



警員在鄉鎮房屋中遭槍擊

周一（12月12日）早上，四名警員在昆州鄉郊地區調查一名與前新州學校教師有關的失蹤案，但在過程中受到埋伏，被槍擊。





警方還擊，但其中兩名警員受重傷當場死亡。





據了解，在伏擊中喪生的警員——一男一女——均是 20 多歲的警員，他們曾在較早時在附近的 Tara 駐紮。



下午 4 點 45 分，至少有兩名持槍歹徒向威恩比拉 (Wieambilla) 韋恩斯路 (Wains Road) 的一處房產開火，另外兩名警員受傷。





當局表示，警方特別部隊及空中部隊其後出動包圍該處物業，再與槍手駁火，期間兩男一女被警方擊斃。





警方在周二（12月13日）早上發表的聲明表示：「在晚上 10 點 30 分後左右，兩名男性和一名女性在與警方的對峙中被槍殺。





據警方消息，這兩名男子是兄弟，女子是其中一人的伴侶。



「無情、有計劃和有針對性的埋伏」

昆州警察局長卡羅爾（Katarina Carroll）表示：「這宗可怕事故，對受害者的家人和整個（警察）組織來說都是毀滅性的。」





卡羅爾在周一深夜的記者會上，在確認三人的死訊時強忍淚水。



她表示：「還要向所有在現場提供協助並在今晚繼續作出回應的警察和急救人員表示敬意。」







「可悲的是，這是我們在最近一次事件中遭受的最大生命損失……這是毀滅性的消息。」









昆州警察工會主席利弗斯（Ian Leavers）指：「這些兇手今晚的行為絕對不能接受。」









他將這次襲擊描述為「對我們的同事和親人的無情、有計劃和有針對性的處決」，他表示被殺的軍官還很年輕，「在職時資歷很淺」 。









「在場的兩名警察，他們被冷血處決了……這本不應該發生的。這完全出乎意料。」





緊急聲明仍然有效

周二早上，Wieambilla 地區發布的緊急狀態令仍然有效，人員已在該物業建立了犯罪現場。









緊急狀態令涵蓋 Chinchilla Tara Rd、Wieambilla Rd、Bennetts School Rd 和 Mary Street 地區。





兩名警察在昆州鄉郊地區 Wieambilla 被槍殺後，昆州警方設立了一個禁區。 Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE 警方將就事件進行調查，並由道德標準司令部代表驗屍官進行審查。





澳洲總理艾巴尼斯較早時表示，對於在執行公務中喪生的昆州警察的家人和朋友來說，這是一個令人心碎的損失。





他發表推文表示：向今晚所有悲傷的人表示哀悼——澳洲與你們一起哀悼。



反對黨領袖、曾為昆州警員的達頓（Peter Dutton）亦對這場悲劇感到傷痛。





他指：「今晚從昆州西部傳來令人深感痛心的消息，那些警察被謀殺了。





警察每天都面臨危險，讓我們遠離它。 達頓

昆州州長帕拉謝伊（Annastaciacia Palaszczuk）表示，死亡是一場「可怕的悲劇」。





Western Downs 市長麥克維（Paul McVeigh）表示他的社區已經支離破碎。



這絕對是我們社區的悲劇 麥克維