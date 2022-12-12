報告指澳洲有2個秘密中國警察局 其中一個在雪梨

重點 有報告指近年有2個秘密中國警察局設在澳洲。

中國在全球53個國家設立了這類警察局，澳洲是其中之一。

「保護衛士」指這些警察局亦會勸說中國國民回國接受刑事檢控。

新一份報告指出，澳洲最少有2個中國秘密「警察服務站」。





「保護衛士」是一個國際民間組織，旨在推廣法治和保障基本權利。今年較早前有報告指中國在全球各地設立了警察中心。





「保護衛士」指雖然設立這些警察局的主要目的，表面上是以支援海外華人處理行政工作，但當中有些其實與中國警察合作「去騷擾、威脅、恫嚇和強迫目標人物返回中國接受迫害。 」





一份在12月5號發表的後續報告指出，澳洲是其中一個中國設立了警察局的國家。



澳州廣播公司在10月揭露其中一個聯絡點就在雪梨。





根據最新報告，中國溫州警察局在雪梨設立了警察服務站，南通警察局亦在澳洲有同樣設置，但地點不詳。



雖然這些服務站是由中國個別省份設立的，但有證據顯示它們都受中國政府政策左右。 Source: AAP / Koki Kataoka/AP

到底中國在哪裡設立了海外警察局？

根據「保護衛士」9月份的報告，發現中國在全球30個國家設立了中國警察服務站。





這些國家包括加拿大、美國和荷蘭。





根據加拿大公共廣播機構CBC報道，駐加拿大的中國大使被多次傳召，在政府部長面前回答有關該指控的問題。





在12月的跟進調查發現，有102個警察中心，遍佈全球53個國家，包括歐洲、中美洲、南美洲、亞洲和非洲。





中國當局之前回應謂海外中心是由當地義工運作，並非中國警察，目的是協助中國公民更新證件和提供其他因新冠疫情而受阻的服務。





《SBS新聞》星期日試圖聯絡中國駐澳大使回應，但尚未收到回覆。





《SBS新聞》亦向澳洲聯邦警察提出查問，他們沒有直接提及「保護衛士」的報道，但指澳洲聯邦警察「知悉有傳媒報道有關事件」，並沒有進一步回應。





澳洲聯邦警察副調查局長克肖 (Reece Kershaw) 在11月的參議院預算聽證會中提及有關事件，指他不相信雪梨的「聯絡點」是活躍的，但就沒有詳細說明，亦沒有說澳洲有沒有其他中國警察存在。



有甚麼要恐懼？

「保護衛士」指這些警察局是由警察機關設在有很多海外華人社區的地方。





12月的報告提出，雖然服務中心不是由中央當局直接運作，但「某些聲明和政策顯示，其機構設置和政策有中央政府的明顯指導。」





「保護衛士」又指，設立秘密警察局的主要目的表面上是處理行政工作以支援旅居海外的華人，但其實「他們是為了更陰險和完全非法的目的」。





「保護衛士」在9月份發表的報告指，這些服務中心「跟踪和追捕中國本地公安局或檢察機關指定的目標人物。」





「保護衛士」亦指，中國警察在2021年4月至2022年7月「勸服了」230,000名所謂逃犯「自願」返回中國， 但承認並非所有目標人物都犯了罪。





中國最近有一條新法例，針對某些特定罪行對全球的中國人和外國人均有完全的境外法權。





研究員和新聞工作者Vicky Xu對中國新彊少數民族進行「再教育」有廣泛研究，她向《SBS新聞》透露，中國政府及其支持者曾經去騷擾、攻擊和恫嚇她。





她說自從來到澳洲和為人權發聲後就一直被跟踪。





她指中共的支持者曾恐嚇機構不要邀請與黨的立場有異的新聞工作者、研究員或分析員發表對中國的意見，從而滅絕批評的聲音。



