美國專家呼籲國民接種疫苗 中國則嚴陣以待

白宮首席醫療顧問福奇以及白宮新冠疫情應變聯絡員扎哈醫生說，50 歲及以上的美國國民在假日期間需要保持安全及防疫警惕。





扎哈醫生表示：「這個病毒在過去兩年中不斷進化，我們擁有的原始疫苗是針對原始病毒的。今天的病毒非常不同。這就是為什麼我們需要不斷更新疫苗，因為新的疫苗是針對新的病毒。」 福奇醫生同時表示： 「所以，如果你是祖父母，我會鼓勵我的孩子，也就是我孫輩的父母，讓他們的孩子接種疫苗。





據報，澳洲的醫療專家最近也發出類同的接種信息。





另外，中國政府正準備好在解除新冠疫情嚴控措施下，確診數字會不斷飆升。





目前，北京居民正在為預期的冠狀病毒病例激增數字，做好防疫準備，不過有專家報告稱，在中國的新冠死亡率正顯著下降。





新冠疫情發展至今已經三年，目前有報導指大多數病例沒有症狀，但中國採取了嚴格的措施，作為防控政策的一部分。





中國與全球化中心高級研究員馬里奧卡沃羅表示，只有一成確診病人出現病徵，死亡率亦很低。





馬里奧卡沃羅表示：「所以政府最終於可以說，我們現在可以從 100% 的抗疫重點轉移至保護市民的健康。現在這個國家可以轉向一個更加平衡的防疫管控局面。」



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