中國放寬防疫 市面仍出奇冷清

要點： 中國在周三放寬了大部分嚴格的新冠限制措施。

實行嚴格抗疫措施的城市，經濟活動急劇減少。

企業被迫關閉，因為受感染的工人被隔離，而民眾試圖減少相互接觸。

在中國，民眾對感染新冠病毒的擔憂正在取代對嚴格新冠防控政策的怒潮，有專家警告，國內已經出現了成千上萬的新冠病毒感染病例。





在 上個月爆發史無前例的大規模抗議 之後，中國於周三放寬了大部分嚴格的新冠限制措施。





但是包括北京在內的抗疫情最嚴峻的城市，經濟活動急劇減少，居民不願意出門。





傳聞表明，由於受感染的員工在家隔離，許多企業被迫關閉，而其他許多人因為害怕感染的高風險而決定不出門。





中國流行病學家鐘南山向央媒表示，在中國流行的 Omicron 病毒株具有高度的傳播性，一個受感染的人可以傳播給多達18個人。





鐘南山說：「我們可以看到，在幾個主要城市有幾十萬或幾萬人被感染。」



最近幾天，中國部分地區通常繁忙的購物中心比往常安靜。 Source: AAP / Costfoto/Sipa USA 由於取消了對北京居民的定期新冠檢測，只檢測醫護工作者，因此官方統計的新病例驟減。





衛生部門周六（12月10日）的報告表示，北京有1,661宗新感染病例，比12月6日的3,974例，國家政策大幅放寬的前一天，減少了42%。





但有證據表明，在這個擁有近2200萬人口的城市，還有更多的病例。在這裡，每個人似乎都知道有人曾感染新冠。





一位自稱南希（Nancy），在北京一家旅遊和活動公司工作的女士說：「在我的公司裡，新冠檢測為陰性的人數接近零。」



她表示，大家意識到這是無法避免的，只能在家工作。





周日是北京商店正常營業，通常很熱鬧，特別是在歷史悠久的什剎海街區等景點，那裡遍佈精品店和咖啡店。





但是周日卻很少人外出，北京人口最多的朝陽區的商場幾乎無人問津，許多美容院、餐廳和零售商都關門了。





經濟學家們普遍預計，中國通往經濟正常發展的道路是不平坦的，因為員工請病假導致的勞動力緊縮等壓力，經濟全面復甦還需要一段時間。





凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉姆斯（Mark Williams）在一份報告中指出：「走出零消費的過渡期最終將使消費者的消費模式恢復正常，但更高的感染風險將使重新開業後幾個月內的線下消費受到影響。」





根據凱投宏觀的數據，中國經濟在2023年第一季度可能比上年同期增長1.6%，在第二季度增長4.9%。





流行病學家鐘南山也表示，恢復正常還需要幾個月的時間。





他認為要在明年上半年，三月之後才會恢復正常。





雖然中國已經取消了大部分的國內新冠限制，但其國際邊界仍未正式向包括遊客在內的外國人開放。





入境旅行者要在政府安排的隔離場集中的場所中接受五天的隔離，並在家中進行三天的自我監測。





但有跡象表明，這些規定可能會改變。





當被問及檢疫規定是否被放寬時，成都市國際機場的工作人員說，從周六開始，進行三天居家隔離的要求將取決於個人所在的街道管理部門。

