法國政府提供免費安全套 助年輕人預防性病及意外懷孕

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前宣佈，將從2023年開始為25歲以下人士提供免費的安全套。「這是預防（疾病）的小小革命。」





他表示，校內性教育還有很多改善空間，而這是教師也需要學習的領域。





當地數據顯示，年輕人之中的性傳播疾病（STI）正在增加，特別是在通脹期間，收入較低的家庭沒有額外預算。





而在澳洲，健康及福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）在 2017-18年的數據 顯示，有84,436名男性患有性病，當中逾半數是衣原體感染（Chlamydia），達48,335宗個案，其次是淋病（gonorrhoea）有21,010宗。





進行性行為時佩戴安全套是預防疾病的有效方法。澳洲一些地方已提供免費的安全套。



新州

由新州家計會（Family Planning NSW）發起的「免費安全套」項目，透過120間診所和青年服務機構向30歲以下人士免費派發安全套。





市民可以瀏覽該機構的 網頁 ，搜索最近的領取場所，或者在網上預訂。



維州

墨爾本的性健康診所（MSHC）提供免費的安全套，地點位於Carlton區Swanston St的580號。





該診所還提供免費的檢查服務，抽血檢驗是否患有愛滋病和性病。



昆州

Wrapped 'n Ready項目是由昆州愛滋病理事會（QuAC）進行的，免費向民眾派發安全套。





其提供的免費性安全包裡面，包含了潤滑劑、安全套、女性安全套和口交膜（dams），讓不同形式的性行為都有保護措施。



塔州

目前有兩個醫療服務機構實施這個項目，包括Ravenswood Community Health Centre和headspace Launceston。



南澳

市民可以在 SHINE SA機構 和一些診所領取免費安全套。該機構的店鋪位於Mile End區South Rd的200號。



北領地

領地政府的 網頁 提供人們可以去哪些診所領取免費安全套的資訊。



西澳

坎培拉

坎培拉醫院的性健康中心提供免費安全套。地址：5 Gilmore Crescent Garran, ACT。



不少州份都在推廣性健康資訊，採取措施打擊「經期貧窮」問題。





維州工黨在早前競選時承諾，連任後會為女性和女生提供免費的護墊和衛生巾。當局計劃在700個地點設置1500台領取機，遍佈醫院、法庭、學校、圖書館和火車站。





昆州是最近一個在公立學校免費提供月事用品的州份。新州政府已在3月宣佈一項3千萬元的項目，在所有公立學校提供免費衛生巾。而南澳早於2021年已推出三年撥款45萬元的類似措施。

