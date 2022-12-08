「是時候與世界重新聯繫」：中國終於放寬多年嚴格防疫政策

中國宣布將會放寬這三年來嚴格的防疫政策，這些政策雖能壓抑疫情擴散，卻令這個世界第二大經濟體步履蹣跚以及爆發示威。





當局放寬的防疫政策，包括容許輕症或無症狀的患者可以居家隔離，同時在國內跨區出行不再需要核酸檢測。有關宣布意味中國政府正準備讓 14 億人民與病毒共存。





儘管中國仍未很大程度地開關，但自三年前病毒在武漢市中心開始擴散後，當地終於逐漸「重回世界」，市民亦因此而感到雀躍。





政策於星期三（12 月 7 日）公布，迅速成為微博最多人瀏覽話題，當中很多人為能夠出行而感到高興，但亦有人擔心會增加感染風險。





一名微博用戶寫道：「是時候讓我們的生活重返正常以及中國重返世界。」



People walk along Wangfujing St in Beijing. Some citizens have cheered the end of China's tough COVID-19 rules. Source: Getty / China News Service 經濟分析師亦同樣歡迎放鬆防疫政策，因為此舉能振興中國下行的經濟及貨幣匯率，亦能促進全球金融發展。





一間資產管理公司 Pinpoint Asset Management 的首席經濟師 Zhiwei Zhang 說：「這政策的改變是向前邁進了一大步，我期望中國將會在不遲於 2023 年年中完全開關。」



這最新的防疫政策是在中國國家主席習近平在星期二（6 日）主持中央政治局會議後發表。他認為，中國不遺餘力地對抗新冠病毒是他其中一個主要成就。





中國多個城市上月底針對過份嚴謹的防疫措施而 爆發示威 ，這是自 2012 年習近平上場後，公眾對其施政不滿最強烈的一次。





示威在警方鎮壓下逐漸平息，中國各地市民開始期待星期三公布的防疫政策會有各種放寬措施。





國家衛健委在星期三公布的措施，很多都涉及個別縣市採取的政策。



Epidemic control workers in Beijing waiting to remove medical waste from apartments where COVID-positive people are doing home quarantine. Those with mild or no symptoms will be able to quarantine at home after China relaxed its COVID-19 restrictions. Source: Getty / Kevin Frayer 官方對病毒可構成的健康風險，態度亦開始軟化，令中國和其他解除防疫措施、與病毒共存的國家更加接近。





官媒《北京日報》引述北京中醫藥大學黨委書記谷曉紅（Gu Xiaohong）說，2019 新冠肺炎應要更名，以反映出病毒變種和輕症病人能在家療養。





但封控措施的放寬卻令一些市民，特別是未接種疫苗的長者，因為對病毒抵抗力弱，而急需儲備更多預防藥物。





局方稱，近日已警告全國藥房不准因藥物供應緊張而提高價格。





官方《北京晚報》報道引述北京市食品藥品監督管理局說：「請市民理性採購，按需求而買，而非盲目囤貨。」





根據一名北京市民稱，在外國人聚居、大使館林立、設有不少文娛設施及企業總部的朝陽區，一些預防藥物已在藥房被搶購一空。





一名 33 歲不願透露全名的姓張教育工作者說：「昨晚藥物仍有存貨，但現在很多已售罄。」





他說：「防疫措施完了，新冠檢測站亦拆除了，所以正因為現在朝陽區的病染數字仍然高企，還是儲備一些藥物比較好。」



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