【巴黎症候群】最令人失望城市 中國三地上榜

行李公司最近就旅遊網站 TripAdvisor 的評論作出統計，為最名過其實，令人失望及令人驚喜的目的地作出排名，美國佛羅里達州的奧蘭多被認為是最令人失望的地方。
這一項數據是透過分析來自世界上100個最受歡迎目的地，逾 82萬6千條 TripAdvisor 評論而得出的。目的為得出最令遊客失望及最令他們驚喜的目的地。
美國佛羅里達州的奧蘭多雖然是迪士尼的所在地，但卻被評為最令人失望旅遊地榜首。
在TripAdvisor 上，有關奧蘭多的9,000 多條評論中，近五分一（19.52%）包含與不知所措和失望相關的詞語或語句。
緊隨奧蘭多的是印尼首都雅加達，近七分一的評論含負面的語句。第三的則深受大眾歡迎的旅遊勝地泰國芭堤雅的評論中，逾一成是負面的。
未達預期的城市前十名排行：
1. 美國奧蘭多
2. 印尼雅加達
3. 泰國芭堤雅
4. 印度登巴薩
5. 中國桂林
6. 南非約翰內斯堡
7. 越南峴港
8. 越南下龍
9. 中國深圳
10. 中國北京
不要以為網民只會在網上「負評」，網站亦在旅遊網站的評論上分享讓他們「喜出望外」，感到驚喜的城市，匈牙利城市布達佩斯被認為最令他們讚嘆的城市，澳洲雪梨亦榜上有名。
匈牙利城市布達佩斯的評論中，近所有人（96.17％）都對其留下正面評價，認為它是「令人驚嘆」且「美麗」的都市。
緊隨其後的是布魯塞爾，正面評價達96.04%，第三是瑞士蘇黎世。
出乎遊客意料城市前十名排行：
1. 匈牙利布達佩斯
2. 比利時布魯塞爾
3. 瑞士蘇黎世
4. 愛爾蘭都柏林
5. 秘魯利馬
6. 葡萄牙里斯本
7. 墨西哥城
8. 法國尼斯
9. 新西蘭奧克蘭
10. 澳洲雪梨
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