【巴黎症候群】最令人失望城市 中國三地上榜

行李公司最近就旅遊網站 TripAdvisor 的評論作出統計，為最名過其實，令人失望及令人驚喜的目的地作出排名，美國佛羅里達州的奧蘭多被認為是最令人失望的地方。





這一項數據是透過分析來自世界上100個最受歡迎目的地，逾 82萬6千條 TripAdvisor 評論而得出的。目的為得出最令遊客失望及最令他們驚喜的目的地。





美國佛羅里達州的奧蘭多雖然是迪士尼的所在地，但卻被評為最令人失望旅遊地榜首。





在TripAdvisor 上，有關奧蘭多的9,000 多條評論中，近五分一（19.52%）包含與不知所措和失望相關的詞語或語句。





緊隨奧蘭多的是印尼首都雅加達，近七分一的評論含負面的語句。第三的則深受大眾歡迎的旅遊勝地泰國芭堤雅的評論中，逾一成是負面的。





未達預期的城市前十名排行：





1. 美國奧蘭多





2. 印尼雅加達





3. 泰國芭堤雅





4. 印度登巴薩





5. 中國桂林





6. 南非約翰內斯堡





7. 越南峴港





8. 越南下龍





9. 中國深圳





10. 中國北京





不要以為網民只會在網上「負評」，網站亦在旅遊網站的評論上分享讓他們「喜出望外」，感到驚喜的城市，匈牙利城市布達佩斯被認為最令他們讚嘆的城市，澳洲雪梨亦榜上有名。





匈牙利城市布達佩斯的評論中，近所有人（96.17％）都對其留下正面評價，認為它是「令人驚嘆」且「美麗」的都市。





緊隨其後的是布魯塞爾，正面評價達96.04%，第三是瑞士蘇黎世。





出乎遊客意料城市前十名排行：





1. 匈牙利布達佩斯





2. 比利時布魯塞爾





3. 瑞士蘇黎世





4. 愛爾蘭都柏林





5. 秘魯利馬





6. 葡萄牙里斯本





7. 墨西哥城





8. 法國尼斯





9. 新西蘭奧克蘭





10. 澳洲雪梨

