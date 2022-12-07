【巴黎症候群】最令人失望城市 中國三地上榜

美國佛羅里達州的奧蘭多被認為是最令人失望的地方。

Orlando at night

奧蘭多夜景 Credit: Image by TravelScape

行李公司最近就旅遊網站 TripAdvisor 的評論作出統計，為最名過其實，令人失望及令人驚喜的目的地作出排名，美國佛羅里達州的奧蘭多被認為是最令人失望的地方。

這一項數據是透過分析來自世界上100個最受歡迎目的地，逾 82萬6千條 TripAdvisor 評論而得出的。目的為得出最令遊客失望及最令他們驚喜的目的地。

美國佛羅里達州的奧蘭多雖然是迪士尼的所在地，但卻被評為最令人失望旅遊地榜首。

在TripAdvisor 上，有關奧蘭多的9,000 多條評論中，近五分一（19.52%）包含與不知所措和失望相關的詞語或語句。

緊隨奧蘭多的是印尼首都雅加達，近七分一的評論含負面的語句。第三的則深受大眾歡迎的旅遊勝地泰國芭堤雅的評論中，逾一成是負面的。

未達預期的城市前十名排行：

1. 美國奧蘭多

2. 印尼雅加達

3. 泰國芭堤雅

4. 印度登巴薩

5. 中國桂林

6. 南非約翰內斯堡

7. 越南峴港

8. 越南下龍

9. 中國深圳

10. 中國北京

不要以為網民只會在網上「負評」，網站亦在旅遊網站的評論上分享讓他們「喜出望外」，感到驚喜的城市，匈牙利城市布達佩斯被認為最令他們讚嘆的城市，澳洲雪梨亦榜上有名。

匈牙利城市布達佩斯的評論中，近所有人（96.17％）都對其留下正面評價，認為它是「令人驚嘆」且「美麗」的都市。

緊隨其後的是布魯塞爾，正面評價達96.04%，第三是瑞士蘇黎世。

出乎遊客意料城市前十名排行：

1. 匈牙利布達佩斯

2. 比利時布魯塞爾

3. 瑞士蘇黎世

4. 愛爾蘭都柏林

5. 秘魯利馬

6. 葡萄牙里斯本

7. 墨西哥城

8. 法國尼斯

9. 新西蘭奧克蘭

10. 澳洲雪梨
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Published 7 December 2022 at 11:04am
By Tracy Lo
Source: SBS