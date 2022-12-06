點解環球時報突發社評指澳洲在「玩火」？

文章又指今次訪問，亦令澳洲與中國開始進行改善關係的情況「蒙上陰影」。





澳洲六名國會議員於周一（5／12）抵達台灣。成員包括工黨的斯旺森（Meryl Swanson ）及科克Libby Coker ，另外亦有兩黨聯盟的議員載斯（Barnaby Joyce）、布赫霍爾茲（Scott Buchholz）、楊格（Terry Young）和皮爾斯（Gavin Pearce）。





《環球時報》的社評指「玩火者必焚」。





文章又指，中澳兩國正努力修補過去三年跌至最低谷的雙邊關係。 而在上個月，中國國務委員兼外長王毅亦與澳洲外長黃英賢通電話。隨後在G20峰會期間，中澳兩國元首亦進行會晤，文章亦引述分析人士認為將有助於結束兩國外交的冰冷狀態。





不過，文章指出「由於澳洲國會議員正訪台，（事件）已對中澳關係產生了負面影響。」





然而，反對黨參議員伯明翰（Simon Birmingham）說，這次訪問只是「一切如常」。





他在接受澳洲廣播公司（ABC） 電台訪問時表示：『環球時報的評論並不以溫和而聞名，所以在看到它所採用的語氣進行評論，我並不感到驚訝。』





他又說：『對於大家應該如何解讀這一點，無論是在澳洲還是在世界其他任何地方，他們都應該將之視為是恢復一切如常的（情況看待）。』





上個月在印尼舉行的 G20 峰會期間，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）與中國國家主席習近平進行了簡短會議，令外界提高了兩國改善雙邊關係的期望。





艾巴尼斯在周六（3／12）表示，他「不知道」此行的目的是什麼。





艾巴尼斯對記者表示：『這不是一次政府的訪問。』





他又強調：『在涉及中國和支持台灣現狀時，兩黨的立場仍然保持一致。』



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