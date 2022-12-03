習近平首談中國多場抗議 指民眾對疫情感挫折

中國最近多個城市，包括上海、北京及廣州等，都有針對中國清零防控政策的示威活動。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）正在到訪北京，據多個外媒報導，一名不具名的歐洲官員描述米歇爾訪問北京的要點，米歇爾在日前與其他歐盟高級官員一起會見習近平，而中國對多個城市的防疫措施，及針對防疫措施的示威活動是是次會談的重點之一。





該名歐洲官員指，中國國家主席習近平與歐盟理事會主席米歇爾會談時表示，將中國城市的大規模抗議活動，歸咎於對多年新冠疫情感到挫折的年輕人，指抗議人士主要由學生組成。





習近平向米歇爾表示，經歷3年新冠疫情，「人民感到很挫折」，而這是習近平首次對近期在中國各地發生的示威活動首次做出回應。





該名歐洲官員又指，習近平並指中國目前流行的是較不致命的Omicron變異株，官員指習近平暗示對新冠病毒採取的嚴厲政策有進一步放緩限制的空間。





歐盟官員並透露，米歇爾向習近平表示，在歐洲，疫情第一階段的重點主要是隔離、檢疫和檢測，但後來轉向疫苗接種。





而中國國務院副總理孫春蘭於上周五也表示，中國的疫苗完全接種率超過90%，加上Omicron病毒致病力在減弱，「為進一步優化完善防控措施創造了條件」。





但由中國官媒新華社刊登的中國官方會議紀錄中未有提及新冠病毒，但表示習近平有與米歇爾討論公共衛生問題。根據新華社報導，習近平指中國有信心有能力以自身制度的穩定、治理的穩定、政策的穩定、發展的穩定，不斷為國際社會注入寶貴的確定性穩定性。



另外，深圳市交通運輸局今日發通告指，即日起優化調整乘坐市內交通工具疫情防控措施，乘坐巴士、地鐵、的士等市內交通工具，掃場所碼、查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。





深圳市市場監管局亦發通告指，即日起調整農貿市場、藥店防控措施，進入農貿市場需掃場所碼，查驗72小時核酸陰性證明，而進入藥店需場所碼，查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。





深圳市城市管理和綜合執法局和深圳市文化廣電旅遊體育局亦發通告，即日起調整進入公園、植物園的防控措施及進入室外旅遊景點的防控措施，調整後為掃場所碼、查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。





根據《中央社》報道，隨著中國多地放鬆疫情防控措施，出入公共場所不再查驗核酸證明，官方改為鼓勵家庭自備抗原快篩試劑，令中國民眾近日搶購快篩試劑，報導中，記者走訪廣州、長沙等地，多家藥店無快篩測試劑現貨可賣，記者登入幾家線上商店，亦大多顯示快篩測試劑已下架或補貨中。



