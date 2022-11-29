中國政府可能開始對抗疫示威者進行「秋後算帳」

不過，過去一個周末，在上海及中國一些主要城市，就爆發市民因為防疫限制問題而展開的示威抗議活動，並與警方發生衝突的情況，而這些情況在中國可以說是較為少見。





據一些媒體報道，在過去兩天，一些曾經參與示威的人士表示， 他們接到警方的電話，要求他們提供有關他們行蹤的資料。





據報，執政的共產黨中央政法委員會昨日亦要求對他們所謂的“敵對勢力”實行“鎮壓”。而該機構是負責監督中國所有國內的政法部門， 而在會上他們同意現時應該是“打擊擾亂社會秩序的非法犯罪行為”以及“維護整體社會穩定”的時候了。





有關警告是在星期一及星期二有大量警察在各個有抗議活動的城市出動後所發出的，而有關警告亦似乎暫時平息了當地的抗議活動。





同時，據法新社報道，一些曾經在周末參加在北京舉行抗議的人士在星期一時對該社的記者表示，他們接到執法人員的電話，要求提供有關他們行蹤的資料。





提到新冠限制措施，相信大家仍然記得在新冠疫情初期，新州政府亦有限制市民外出的防疫措施，而當時因應這些限制，政府亦給予警方有權向不遵守限制的人士發出告票。不過，最近，由於最高法院認為一些罰單使用的理據不足， 所以作出了一項具有里程碑意義的判決，便是要撤銷這些罰單。而這個決定亦引發了新州稅務局撤銷因違反新州新冠限制而發出的超過 33,000張罰單。在疫情高峰期間，新州原來一共發出了超過 62,000張與新冠有關的罰單，而新州政府亦會向一些經已繳交罰款的人士退還款項。





與此同時，一艘載有新冠感染個案的郵輪將會於明天（1／12）抵達維州。暫時仍然不清楚在該郵輪上究竟有多少個感染病例。 不過，據資料顯示，該艘名為「至尊公主號」（The Grand Princess）的郵輪，一共可以接載近 4,000 名乘客和船員。而該船的母公司「公主郵輪」的發言人在一份聲明中說：『像其他許多旅遊運營商一樣，我們亦受到澳洲目前正在經歷的第四波疫情所影響。』





維州衛生廳長托馬斯 (Mary-Anne Thomas)表示，她希望船上受感染的人士，都要遠離社區其他人。而據在Hunter New England的衛生部發言人表示，至尊公主號原定於昨日 （29／11）停泊在紐卡素，但該船所屬的公司則決定將船轉移到該船的出發港口墨爾本。





據公主郵輪表示，在他們的乘客當中，有約百分之95的人必須經已接種疫苗，而其餘百分之5 的乘客名額，就會分配給一些獲得醫療豁免的人士上船。而根據政府規定，感染新冠病毒的乘客必須進行五天隔離，他們的密切接觸者每天亦必須在離開船艙前接受檢測。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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