【出遊注意!】室內口罩令重返嘉年華集團郵輪

郵輪管理層表示，有關決定是「出於謹慎考慮」，健康措施將恢復「以適應不斷變化的公共衛生形勢」。
郵輪公司嘉年華集團（Carnival Corporation）包括P&O澳洲郵輪（P&O Cruises Australia）、公主郵輪（Princess Cruises）、嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）、冠達郵輪（Cunard）、荷美郵輪（Holland America Line）、世邦郵輪（Seabourn）和P&O世界郵輪（P&O Cruises World Cruising）。
現在船上的所有公共室內空間、室外環境但無法保持社交距離的環境，以及整個登船和下船過程中都需要戴口罩，但在進食或飲水時可以免戴口罩。
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嘉年華集團澳洲發言人表示，由於目前整個社區的新冠感染率，集團確認在澳洲和該地區運營的所有嘉年華公司品牌的船隻上，都要戴口罩，以作為額外的保護。
「在過去的兩年，包括我們在內的所有行業，都加強了他們的健康和安全規程。與此同時，大多數人都接種了疫苗。」
「在澳洲面臨新冠病例急增的時候，每個人都為維護社區安全，發揮自己的作用是十分重要，我們感謝客人遵守我們的要求。」
發言人續指，「根據政府規程，在另行通知之前，我們將運營所有人已接種疫苗的遊輪，再配合我們加強的規程，這樣我們就可以有信心保持對我們的行程和客人對我們的信心。」
嘉年華集團的聲明中指「出於謹慎考慮，暫時需要戴口罩。」
客人強制戴口罩的規定相信在2月才被取消，上個月才對員工強制戴口罩。
而客人仍然需要完全接種疫苗才能登船。
由於澳洲新冠病例的增加，歌手Jimmy Barnes亦取消他在雪梨舉行的新專輯簽名活動。
澳洲當局亦在密切監視另一Omicron變種BQ.1的海外傳播情況。
首席醫官凱利（Paul Kelly）上周表示「所有跡像都表明，澳洲新一輪新冠疫情已開始。」
凱利指，在海外，這兩種變體似乎並沒有更大風險造成嚴重疾病和死亡，但「因為病毒能夠避開先前感染和接種疫苗所提供的免疫力」，從而推動病例數量增加。
他指，澳洲需要集中採取行動減少新變種的威脅，並減輕醫療保健系統的壓力：及時接種疫苗，在室內公共場所或擁擠的環境中戴口罩，以及如果感不適就要留在家裡。
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