澳洲華人撐中國反封鎖示威：「人民忍耐已到極限」

現居雪梨的中國前外交官楊涵表示：「這次爆發的這些示威活動，顯然是1989年北京天安門廣場的學生運動之後、三十多年來中國最嚴重的群眾抗議示威。」





他比較兩次事件指，當年的訴求比這次更為抽象：



這次中國嚴格的防控措施實際影響到每個人的經濟利益和生活質量，才會引起這次爆發。

楊涵留意到示威中已有警力調動，指此舉符合中國政府一貫「儘早儘快儘嚴厲地抹殺『火種』的做法。但他認為，這次關係到老百姓的切身利益，「解決的根本辦法應該不是鎮壓的手段，還是要從源頭上解決問題。」





而現居珀斯的華人移民、活動人士呂睿超表示，沒預料過中國會在短時間內爆發這麼大規模的抗爭。「不意外的地方是我們看到民眾的反應，民眾的忍耐點已經到了極限了。」





小王來自江蘇，目前在成都周邊暫住。她表示，當晚原本是在江邊悼念火災中的死難者，但隨後演變成了一場反對封城的抗議。「（我們）從悼念的地方往市區走的路上，一開始只有幾百人，後來有路人加入，最後有小幾千人。」





她透露有同行者被執法人員打傷，但不清楚是否有人被捕：「去市區的路上，對面衝過來很多穿著各異但都戴著統一口罩的便衣、警察，把第一排帶頭的人按倒在地、武力攻擊，把後排的人往後面推，不能繼續往前走。」





她質疑如今防疫已非為消滅病毒，而是維持相關產業的暴利。「有句話叫做，如果掌權的人拿著雨傘，那雨就永遠不會停。」





「疫情封控壓制導致的怒火，因為這件事就爆發了，然後就全國各地也不只有成都，像上海、武漢都遊行，都是這幾天集體爆發的活動。」



11月27日，人們在上海街頭舉起白紙。 Source: Getty / HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images 從周六晚的南京傳媒學院開始，這場悼念和示威風潮也迅速地在清華大學、北京大學、同濟大學等數十所院校蔓延，示威學生們高舉空白的白紙。





對於白紙的含義，小王解釋：「不管你寫甚麼，最後都會被和諧。我們的目的就是讓這個視頻傳到外網，讓你們可以任意P任何的字在上面，這是我們的初衷。」





她所指的是中國在社交媒體的審查機制。微博用戶無法檢索到關於上海周末連續兩天發生的抗議活動的資訊，而用戶在微信平台發佈的有關示威的很多內容也被刪除。





於是，人們另闢蹊徑，以一張雙手高舉白紙的圖片來表示聲援。



人們在社交平台分享的白紙圖片。 移居澳洲的華人移民楚威便在自己的微信朋友圈分享了這張圖片，他告訴SBS中文普通話節目：「白紙寓意很多……兩隻手，代表甚麼都沒有，就是一張白紙，從大學生開始，因為我看到這些大學生在覺醒。」





他表示，身在海外，無法有更多行動來支持，希望通過在社交平台發佈這張圖片「能讓更多人了解或關注那裡（中國）發生的事情」。



每個人心裡都有人性。

「雖然我們移居海外，但那裡也跟我們有千絲萬縷的關係，我們的親人、朋友，而且那是我們的故鄉，我們每個人都希望它變得更好。」





被問及這次抗議活動會以何方式結束，楚威希望可以避免流血事件的發生。「我非常敬佩這些年輕人，比之前走上街頭的人，他們更知道自己要承擔甚麼後果。」





「他們知道未來的人生可能付出的代價，他們還是繼續這樣做，我覺得這是這一代人的希望，比我們那一代人走得更往前一步、更勇敢。」





而呂睿超對這次抗爭保持樂觀態度：「離光明的日子不太遠了。不是我們看到希望才站出來，因為我們站出來才看到希望，儘量參與和組織一些活動，盡自己的一份力量，不要問結果怎麼樣。」





小王則表示不會因「暴力鎮壓就放棄爭取自己應有權利的決心」。她說：「只有大家團結起來，更多人才會聽到我們的聲音。」

