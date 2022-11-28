中国多地爆发反封控抗议 “不要被暴力镇压放弃争取权利的决心”

新疆乌鲁木齐于11月24日发生的导致至少10人死亡的火灾事件激起了民众对中国封控政策的广泛不满和愤怒，上周末，中国多个城市发起了悼念活动及反对封控的抗议。





在上海，人们在周六晚聚集在乌鲁木齐中路举行悼念守夜活动，这条位于上海市中心的道路名字来源于周四火灾发生地乌鲁木齐，火灾发生时乌鲁木齐实施严格的封控已长达100天。





据现场视频显示，这场守夜活动随后变成了针对实施长达三年的防疫政策的抗议，视频的人齐声高喊：“习近平下台！中国共产党下台！”





而在次日，即周日晚间，当人们再度聚集在该区域、高举白纸以示抗议时，现场被布以严密的警力，警察试图驱散人群。据路透社消息，一名目击者看到警察将人们送上一辆巴士，随后这辆载有数十人的巴士驶离现场。



与此同时，在北京、武汉、成都和广州等地也几乎同时爆发了抗议活动。





现居悉尼的中国前外交官杨涵表示：“这次爆发的这些示威活动显然是1989年北京天安门广场的学生运动之后、三十多年来中国最严重的群众抗议示威。”





他将此次爆发的广泛抗议与1989年的“六四事件”比较：“跟1989年示威运动相比，当时的诉求还是很抽象的。



这次中国严格的防控措施实际影响到每个人的经济利益和生活质量，才会引起这次爆发。 杨涵

参加了成都周日晚间抗议活动的一名女士小王（化名）对SBS中文普通话节目表示：“（乌鲁木齐）不合理的防疫措施导致大火烧死了十几个人，我们会觉得虽然这件事跟我们没有直接的关系，但是如果我们不发声，可能下一次就会发生在我们身上。”



收听 成都抗议活动参与者小王对SBS中文普通话节目讲述抗议当晚的情形 11:54 Play 小王来自江苏，目前在成都周边暂住，据她描述，周日晚原本是在江边悼念火灾事件中的受害者，但随后演变成了一场反对封城的抗议。





“（我们）从悼念的地方往市区走的路上，一开始只有几百人，后来有路人加入，最后有小几千人。”





“去市区的路上，对面冲过来很多穿着各异但都戴着统一口罩的便衣、警察，把第一排带头的人按倒在地、武力攻击，把后排的人往后面推，不能继续往前走。”





她说：“算是疫情封控压制导致的怒火，因为这件事就爆发了，然后就全国各地也不只有成都，像上海、武汉都游行，都是这几天集体爆发的活动。”





从周六晚的南京传媒学院开始，这场悼念和抗议风潮也迅速地在清华大学、同济大学等数十所高校蔓延，抗议者们纷纷高举空白的白纸。



People holding blank papers as a way to protest China's COVID-zero policy on a street in Shanghai on 27 November, 2022. Source: Getty / HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images 对于通过白纸传达的含义，小王这样解释。



不管你写什么，最后都会被和谐。

“我们的目的就是让这个视频传到外网，让你们可以任意P任何的字在上面，这是我们的初衷。”





她所指的是中国在社交媒体平台所启动的审查机制。比如微博用户无法在该平台搜索到关于上海周六、周日连续两天发生的抗议活动的信息，而用户在微信平台发布的与抗议相关的许多内容也被平台删除。



censored content on WeChat 人们通过分享一张双手高举空白白纸的图片来表示声援，这其中也包括一些在澳华人。





David是一名中国移民，他便在自己的微信朋友圈分享了这张图片，他告诉SBS中文普通话节目：“白纸里面寓意很多……两只手，代表什么都没有，就是一张白纸，从大学生开始，因为我看到这些大学生在觉醒。”



blank sheets of paper David认为，身在海外，无法有更多行动来支持，希望通过在朋友圈发布这张图片“能让更多人了解或关注那里（中国）发生的事情”。



每个人心里都有人性。 David

“虽然我们移居海外，但那里也跟我们有千丝万缕的关系，我们的亲人、朋友，而且那是我们的故乡，我们每个人都希望它变得更好。”





而现居珀斯的中国移民、活动人士Richard Lue说：“这么大规模的抗争在这么短时间内发生，这是我没有预料过的。”





“不意外的地方是我们看到民众的反应，民众的忍耐点已经到了极限了。”





Richard对于此次抗争的可能结果保持乐观态度，他说：“离光明的日子不太远了。”





“不是我们看到希望才站出来，因为我们站出来才看到希望，尽量参与与组织一些活动，尽自己的一份力量，不要问结果怎么样。”





David希望可以避免流血事件的发生，他说：“我非常敬佩这些年轻人，比之前走上街头的人，他们更知道自己要承担什么后果。”





“他们知道未来的人生可能付出的代价，他们还是继续这样做，我觉得这是这一代人的希望，比我们那一代人走得更往前一步、更勇敢。”





杨涵留意到抗议事件中已有警力调动，认为这符合中国政府“尽早尽快尽严厉地抹杀’火种‘”的做法，因为这次关系到老百姓切身利益，“这次解决的根本办法应该不是镇压的手段，还是要从源头上解决问题。”





小王表示不会因“暴力镇压就放弃争取自己应有权利的决心“。



只有大家团结起来，更多人才会听到我们的声音。 小王