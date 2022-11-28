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中国多地爆发反封控抗议 “不要被暴力镇压放弃争取权利的决心”

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CHINA COVID PROTEST

Protesters hold up blank white pieces of paper during a protest triggered by a fire in Urumqi that killed 10 people in Beijing in Beijing, China, 27 November 2022. Protests against’s China strict Covid restrictions have erupted in various cities including Beijing and Shanghai, triggered by a tower fire that killed 10 people Xinjiang’s capital, Urumqi. Source: AAP / (EPA/MARK R. CRISTINO)

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Published 28 November 2022 at 3:04pm
By Helen Chen, Olivia Yuan, Lucy Chen
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

参与成都抗议活动的小王（化名）对SBS中文普通话节目表示：“（乌鲁木齐）不合理的防疫措施导致大火烧死了十几个人，我们会觉得虽然这件事跟我们没有直接的关系，但是如果我们不发声，可能下一次就会发生在我们身上。” 点击播放键收听音频。

Published 28 November 2022 at 3:04pm
By Helen Chen, Olivia Yuan, Lucy Chen
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
新疆乌鲁木齐于11月24日发生的导致至少10人死亡的火灾事件激起了民众对中国封控政策的广泛不满和愤怒，上周末，中国多个城市发起了悼念活动及反对封控的抗议。

在上海，人们在周六晚聚集在乌鲁木齐中路举行悼念守夜活动，这条位于上海市中心的道路名字来源于周四火灾发生地乌鲁木齐，火灾发生时乌鲁木齐实施严格的封控已长达100天。

据现场视频显示，这场守夜活动随后变成了针对实施长达三年的防疫政策的抗议，视频的人齐声高喊：“习近平下台！中国共产党下台！”

而在次日，即周日晚间，当人们再度聚集在该区域、高举白纸以示抗议时，现场被布以严密的警力，警察试图驱散人群。据路透社消息，一名目击者看到警察将人们送上一辆巴士，随后这辆载有数十人的巴士驶离现场。
与此同时，在北京、武汉、成都和广州等地也几乎同时爆发了抗议活动。

现居悉尼的中国前外交官杨涵表示：“这次爆发的这些示威活动显然是1989年北京天安门广场的学生运动之后、三十多年来中国最严重的群众抗议示威。”

他将此次爆发的广泛抗议与1989年的“六四事件”比较：“跟1989年示威运动相比，当时的诉求还是很抽象的。
这次中国严格的防控措施实际影响到每个人的经济利益和生活质量，才会引起这次爆发。
杨涵
参加了成都周日晚间抗议活动的一名女士小王（化名）对SBS中文普通话节目表示：“（乌鲁木齐）不合理的防疫措施导致大火烧死了十几个人，我们会觉得虽然这件事跟我们没有直接的关系，但是如果我们不发声，可能下一次就会发生在我们身上。”
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成都抗议活动参与者小王对SBS中文普通话节目讲述抗议当晚的情形

11:54
小王来自江苏，目前在成都周边暂住，据她描述，周日晚原本是在江边悼念火灾事件中的受害者，但随后演变成了一场反对封城的抗议。

“（我们）从悼念的地方往市区走的路上，一开始只有几百人，后来有路人加入，最后有小几千人。”

“去市区的路上，对面冲过来很多穿着各异但都戴着统一口罩的便衣、警察，把第一排带头的人按倒在地、武力攻击，把后排的人往后面推，不能继续往前走。”

她说：“算是疫情封控压制导致的怒火，因为这件事就爆发了，然后就全国各地也不只有成都，像上海、武汉都游行，都是这几天集体爆发的活动。”

从周六晚的南京传媒学院开始，这场悼念和抗议风潮也迅速地在清华大学、同济大学等数十所高校蔓延，抗议者们纷纷高举空白的白纸。
Protesters holding blank sheets of paper
People holding blank papers as a way to protest China's COVID-zero policy on a street in Shanghai on 27 November, 2022. Source: Getty / HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images
对于通过白纸传达的含义，小王这样解释。
不管你写什么，最后都会被和谐。
“我们的目的就是让这个视频传到外网，让你们可以任意P任何的字在上面，这是我们的初衷。”

她所指的是中国在社交媒体平台所启动的审查机制。比如微博用户无法在该平台搜索到关于上海周六、周日连续两天发生的抗议活动的信息，而用户在微信平台发布的与抗议相关的许多内容也被平台删除。
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人们通过分享一张双手高举空白白纸的图片来表示声援，这其中也包括一些在澳华人。

David是一名中国移民，他便在自己的微信朋友圈分享了这张图片，他告诉SBS中文普通话节目：“白纸里面寓意很多……两只手，代表什么都没有，就是一张白纸，从大学生开始，因为我看到这些大学生在觉醒。”
blank sheets of paper
blank sheets of paper
David认为，身在海外，无法有更多行动来支持，希望通过在朋友圈发布这张图片“能让更多人了解或关注那里（中国）发生的事情”。
每个人心里都有人性。
David
“虽然我们移居海外，但那里也跟我们有千丝万缕的关系，我们的亲人、朋友，而且那是我们的故乡，我们每个人都希望它变得更好。”

而现居珀斯的中国移民、活动人士Richard Lue说：“这么大规模的抗争在这么短时间内发生，这是我没有预料过的。”

“不意外的地方是我们看到民众的反应，民众的忍耐点已经到了极限了。”

Richard对于此次抗争的可能结果保持乐观态度，他说：“离光明的日子不太远了。”

“不是我们看到希望才站出来，因为我们站出来才看到希望，尽量参与与组织一些活动，尽自己的一份力量，不要问结果怎么样。”

David希望可以避免流血事件的发生，他说：“我非常敬佩这些年轻人，比之前走上街头的人，他们更知道自己要承担什么后果。”

“他们知道未来的人生可能付出的代价，他们还是继续这样做，我觉得这是这一代人的希望，比我们那一代人走得更往前一步、更勇敢。”

杨涵留意到抗议事件中已有警力调动，认为这符合中国政府“尽早尽快尽严厉地抹杀’火种‘”的做法，因为这次关系到老百姓切身利益，“这次解决的根本办法应该不是镇压的手段，还是要从源头上解决问题。”

小王表示不会因“暴力镇压就放弃争取自己应有权利的决心“。
只有大家团结起来，更多人才会听到我们的声音。
小王
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