莫里森可能因秘密部委丑闻面临谴责动议

要点： 莫里森在担任总理期间秘密任命自己担任五个部长职位；

联邦内阁正在开会商讨是否对前总理的这一举动进行谴责；

反对党尚未宣布是否会支持该谴责动议。

联邦内阁将举行会议，决定是否就前总理斯科特·莫里森的秘密部长任命事件对其进行谴责。





总理阿尔巴尼斯呼吁莫里森为秘密任命自己担任五个部长职位的行为向议会道歉。





周一，内阁还将审议前高院法官弗吉尼亚·贝尔（Virginia Bell）上周对莫里森部长任命事件调查报告中提出的建议。





该报告提出了六项建议，其中包括对部长任命进行公开通知。



阿尔巴尼斯表示，关于莫里森是否会被谴责的最终决定将由内阁作出。





他指出，莫里森的做法无异于导致联邦政府中有一个“以前所未有的、非同寻常的方式运作的’影子政府‘”。





他说：“你有一位总理站在议会中，却不言明自己的立场……更不用说对整个议会说实话了——谁拥有什么职位，谁对决策负责。”





反对党劳资关系发言人卡什（Michaelia Cash）表示，她将暂不决定是否支持谴责，直到内阁就其将采取的措施达成一致。





她说：“政府自己还没有决定他们是否会进行谴责动议，让我们拭目以待，看看政府会怎么做。”





总理表示，他从多名议员（包括非政府议员）那里听说，议会有必要就莫里森的秘密部长任命事件做出声明。



Prime Minister Anthony Albanese said the final decision on a censure will rest with his cabinet. Source: AAP / AAP “不可能追究部长的责任……我相信，议会很可能希望对此发表看法，我们将对此进行讨论，”他说。





莫里森多次为他的行为进行辩护。在调查报告发布后，莫里森在Facebook上发表长文表示，他“很高兴通过他的律师协助调查”，并指出报告重申他的行为“未被发现是非法的”。





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