前总理莫里森被警告停止向记者泄露国家安全信息

前总理莫里森（Scott Morrison）曾向记者杰夫·钱伯斯（Geoff Chambers）和西蒙·本森（Simon Benson）透露了他秘密担任五个部长职位的事，而此事被写入了两人的《瘟疫》（Plagued）一书。





他还提供了敏感的内阁和国家安全信息。





司法部长兼内阁部秘书长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）周一致信莫里森，警告他停止泄露信息。



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德雷福斯写道：“我写信给你，以表示对内阁信息明显被广泛披露的关切。”





“一些信息的披露似乎违反了对敏感的内阁讨论的自由裁量权的期望。”





书中披露的内容还包括了内阁国家安全委员会对 Covid-19对国家安全的影响的进一步讨论。





此外，书中提到的国家情报办公室的秘密情报简报“看上去违反了情报和安全机构的信息的保密性”。





德雷福斯写道：“对内阁讨论和审议情况的披露破坏了内阁的保密性和团结性。”





“我相信，在你执政期间，不会再有破坏国家安全和内阁程序完整性的披露。”



Scott Morrison secretly appointed himself to five portfolios between March 2020 and May 2021. Source: AAP / Bianca De Marchi 同时，参议院估算委员会获悉，莫里森担任多个部长职务期间，司法部长并没有收到关于此事的法律建议。





司法部的现任秘书长凯瑟琳·琼斯（Katherine Jones）告诉议员们，她也不知道当时的司法部长波特（Christian Porter）向莫里森提供了任何建议。





凯瑟琳·琼斯周一告诉委员会：“根据我的询问，该部门没有就这个问题向当时的司法部长提供建议。”





琼斯当时还不是该部门的秘书长。





前高级法院法官弗吉尼亚·贝尔（Virginia Bell）正在对此事展开独立调查。





莫里森秘密任命自己在2020年3月至2021年5月期间担任五个部长职务，涵盖的部门包括卫生部、财政部、国库部、内政部以及能源和资源部。



对于莫里森决定让自己秘密宣誓进入资源部的法律影响，司法部长的建议认为他的行为与负责任的政府“不一致”。





莫里森坚持认为，宣誓就职在法律上是合理的，是处理特殊情况的需要。





但他说，他唯一使用额外权力是在处理一个资源项目时。





SBS新闻已经联系了莫里森以寻求评论。



