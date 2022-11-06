维州政府合作商遭黑客入侵 该州当局已下令对潜在数据泄露进行调查

要点 本次黑客入侵可能暴露由该州几乎所有家庭填写的医疗记录和入学健康问卷（SEHQ）答案

州长安德鲁斯表示目前尚不清楚是否有任何个人数据被泄露

调查人员正在努力确定维州政府使用的一家科技公司受到的网络攻击是否影响了该州成千上万家庭的信息安全。





PNORS科技集团与包括维州教育和培训部在内的几个州政府部门合作，于周六成为黑客攻击的目标。



谁面临风险？

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本次黑客攻击可能导致由该州几乎所有家庭填写的医疗记录和入学健康问卷（SEHQ）答案暴露。





州长丹尼尔·安德鲁斯表示，目前尚不清楚是否有任何个人数据被泄露，但“存在泄露的可能性”。





“有关方面正在夜以继日地工作……一旦我们确认任何人的记录被泄露，我们将发表声明，并为受影响的人士提供协助与支持。”



接下来会发生什么？

该州州长内阁部正在与PNORS技术集团合作，以确定信息泄露的程度，并防止进一步事件的发生。





“维州政府的网络事件响应服务已经接到通知，正在采取适当的行动。保护维州的数据和系统是我们的首要任务，”一位政府发言人说。





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