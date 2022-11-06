SBS早新闻（11月7日）

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Published 7 November 2022 at 9:16am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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联邦政府对有争议的劳资关系立法让步；
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