SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月7日）Play15:14SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.94MB)Published 7 November 2022 at 9:16amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 7 November 2022 at 9:16amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS联邦政府对有争议的劳资关系立法让步；新州老年护理部门获得加薪；世界领导人聚集埃及参加联合国气候峰会；Advertisement中国录得六个月以来最高的新冠病例数字。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORECOP27气候峰会在埃及开幕 气候补偿问题成关注焦点在埃及举行的COP27气候会谈的关键是什么？资深前国际领导人：只有外交和谈才能结束俄乌战争在埃及举行的COP27气候会谈的关键是什么？分享Latest podcast episodes业内人士：“多国弃用澳洲动力煤？实情并非如此简单。”澳洲向乌克兰提供医疗物资 装甲车和探测防御设备远离网络安全问题：选择合适密码、转变传统观念【生活杂志】假期乘机出行？你需要知道的方便、省钱小技巧