COP27气候峰会在埃及开幕 气候补偿问题成关注焦点

在全球领导人聚集在一起参加第27届联合国气候峰会（COP27）之际，一些特使在将气候补偿列为会议议程方面表示保留。





在埃及海滨度假圣地沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）举行的会议上，代表们在深夜举行会谈，首次将富国是否应向最易受气候变化影响的穷国提供补偿这一微妙问题列入正式议程。





十多年来，富裕国家一直拒绝正式讨论所谓的损失、破坏或他们为帮助贫穷国家应对全球变暖后果所提供的资金。





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本届峰会主席萨迈赫·舒凯里（Sameh Shoukry）说，他希望各国能以更透明的谈判进程向前推进。





“在这一年里，我们特别感觉到持保留意见的代表团立场发生了变化。我认为这是因为自巴黎和格拉斯哥以来创造的势头，以及保持这一势头的需要。并且，人们认识到只在有公平感、信心和信任的情况下，才能做到这一点。”





在乌克兰战争、高通货膨胀、粮食短缺和能源紧张的背景下，代表们正在试图实现有意义的变革，以降低排放。





在4万名参会者中，包括120位国家元首。





世界上最大的两个污染排放国——印度和中国的领导人没有出席，这让人们对气候变化会议的成果打上问号。





但是，格拉斯哥气候峰会的主席阿洛克·夏尔马（Alok Sharma）说，减排正在取得进展。





“今年发表的每一份重要报告都强调了这一点：我们正在取得进展。由于26届气候大会之前和会议上获得的承诺，以及今年我们的出席，2030年的排放量预计将减少约6000兆吨。这相当于目前全球排放的12%。”





与此同时，政策专家呼吁澳大利亚储备银行在管理气候风险方面发挥更大作用。





在提交给储备银行审查的一份文件中，政策发展中心（the Centre for Policy Development）表示，这一责任将指导向净零经济的转变，并限制对金融系统的影响。





这种应对气候反应和环境可持续性的要求与澳储行在利率和支付系统方面作出最佳决定的法律责任相一致。





自20世纪90年代，开始实施现行货币政策安排以来，对储备银行的首次广泛审查的结果将在明年三月向国库部长报告。





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