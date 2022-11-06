澳洲向乌克兰提供医疗物资 装甲车和探测防御设备

悉尼西北部的一个仓库里，四万五千件医疗救助物品，正在被分类打包。这些物资中，有包括医疗胶带、止血带、膏药等在内的多种紧急医疗救治所需品。其中一些，将被送往乌克兰战场的前线人员手中，还有一些将被分发到乌克兰各地的医院中。





澳大利亚扶轮社的医疗共享经理基思·罗斐(Keith Roffey)表示，自今年2月俄乌战争爆发以来，澳大利亚扶轮社已向乌克兰提供了价值超过两千万澳元的医疗援助物资。而这，只是全球救援工作的一部分。





除了医疗用品外，澳洲联邦政府近期宣布，将向乌克兰前线增派30辆“野外征服者”装甲车(Bushmaster Protected Mobility Vehicles)。截至目前，澳洲已捐助了90辆装甲车。





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于此同时，一些由澳洲当地公司开发的设备和技术，也在乌克兰战场上发挥着重要作用。





南澳公司MineLab研发的地雷探测器，按照军用标准设计，拥有地面穿透雷达，可用于探测地雷、简易爆炸装置和其它战争遗留爆炸物。





在MineLab公司工作了近25年的工程师休·格雷厄姆(Hugh Graham)说，“乌克兰的地雷问题，早在俄乌冲突开始前就已经存在，但随着战争的爆发，该问题也在迅速升级。”





格雷厄姆先生于1999年从澳洲军队退役，他曾亲眼目睹过，地雷对非洲国家和柬埔寨等地区带来的严重危害。他表示，地雷是一种贻害无穷的装置，它无差别的对人员造成伤害。有报告指出，仍有8千万到1.1亿枚地雷被埋在地下。自1997年以来，排雷工作已经取得了巨大的进展，数百万枚地雷已经从地下取出，数万平方公里的土地已经恢复耕种。然而，每一次战争的爆发都会让这项工作进展大幅度倒退。目前，乌克兰约有16万平方公里的国土和500万人口，正面临着地雷的威胁。





近期，俄军的自杀式“神风”无人机袭击了包括基辅在内的多个城市，而澳大利亚DroneShield公司研发的无人机侦测防御技术，刚好能派上用场。





DroneShield公司首席执行官奥列格·沃尼克(Oleg Vornik)说：“有视频记录下乌克兰士兵向无人机射击。然而，更好的方法是让他们在空中失效，并不引爆地使其降落。”





沃尼克于6年前创办了DroneShield公司。该公司提供多种无人机侦测防御解决方案，其中包括穿戴式、手持式、和固定地点式的解决方案。固定地点式的方案，会在建筑物或其它设施顶部，设置探测系统，当有无人机飞来时，系统会启动电子干扰措施，使其失效。





自公司创办以来，他已经向全世界的客户提供了这些技术和设备，其中包括他的主要客户，美国国防部。





沃尼克表示，他已经准备了充足的库存，以便在需要时可以立即提供。





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