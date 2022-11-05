资深前国际领导人：只有外交和谈才能结束俄乌战争

知名前国际领导人团体“元老会”的成员发出警告称，战场上的胜利并不必然带来和平，只有对话和外交才能结束俄乌战争。





在访问基辅时，由曼德拉召集建立的“元老会”有关成员向乌克兰总统泽连斯基传达了这一信息，并表示他必须开始考虑结束战争的途径。





爱尔兰前总统罗宾逊说：“每场战争都必须结束。我们需要鼓励更多地思考它将如何结束，以便得到这样的共识：战争需要结束，不应增加双方的武器储备和继续对乌克兰人民生活造成破坏”。





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墨西哥前总统塞迪略说：“通过使用人类所发明的一种美妙工具，那就是外交和政治”。





前联合国人权专员侯赛因说：“在国际外交中，有一种方法可以互利互惠”。





据信，俄罗斯一直在将人员从其控制的赫尔松第聂伯河西岸的一处地区渡出，有迹象表明俄罗斯准备放弃赫尔松地区。





俄罗斯总统普京称，应该从乌克兰南部赫尔松地区撤离平民，并表示不能将他们置于危险之中。





俄罗斯国防部表示，在短短24小时内，俄军在第聂伯河西岸渡口转移了五千人。





随着乌克兰军队的推进，俄罗斯从赫尔松地区撤离的步伐加快，但有人担心这一切是俄罗斯设下的陷阱。





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