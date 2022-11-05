新州多个偏远城镇或将出现洪峰 蚊媒疾病传播风险增大

本周末，新州预计将有多个偏远地区城镇出现洪峰。与此同时，超过一千名居民已经从新州中西部的Forbes地区撤离。





周六晚上，Forbes地区拉克兰河（Lachlan River）水位稳定在10.66米，略低于70 年来的最高水位。





新州紧急服务部门SES的沙利文表示，他们正在密切关注洪水对下游的影响。





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“我们预计Forbes地区的洪水水位将继续上升。在接下来的几天里，我们将更好地了解这些洪水对下游社区的影响，我们的注意力会转移到他们身上，我们有响应人员前往那些目前正在为下游的大洪水做准备的社区。事实上，今天晚些时候，随着Forbes河水水位上涨，我们现在所站之处将被淹没”。





Murrumbidgee（穆伦比吉）河和Tumut（图穆特）河也发布了重大洪水警报。





Wagga Wagga地区的洪水昨天达到了9.7米的峰值，超过十年多前泛洪时的峰值。



新州紧急服务部长库克（Steph Cooke）提醒当地民众，随着洪水向下游移动，偏远社区在未来几周和数月内可能会受到影响。





她还向受洪灾影响的社区民众发出“ 切勿开车通过泛洪区域 ”的新警告。





“我要重复那条关于切勿开车通过泛洪区域的信息，这样做你会把自己置于危险之中，把你的家人或你的乘客置于危险之中，把你自己置于危险之中，当然你也会把我们紧急服务志愿者的生命置于危险之中，当你发现自己处于困境时，他们会响应你的求助，但这无疑使他们处于一种棘手的境地”。





上周，新州紧急服务部门SES回应了2497个援助请求，进行了114次洪水救援。





Riverina议员麦科马克（Michael McCormack）表示，他的思绪与新州各地受灾的农民同在，他们在这次的洪水事件中失去了全部作物。





“我理解企业不得不关闭，我完全理解农民失去了农作物，这将对他们的基本生计造成严重影响。许多农民期待着丰收，但这一切都被席卷Riverina和新州中西部地区的洪水摧毁了，这是非常不幸的，”他说。





与此同时，由于洪水泛滥，蚊子的数量激增，蚊媒疾病传播的风险增大，新州已放宽流行性乙型脑炎疫苗，即乙脑疫苗的接种要求。



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新州卫生部门表示，现在建议在新州内陆地区生活或工作的人接种乙脑疫苗，两个月以下的婴儿除外。





当局表示，在户外活动超过4小时的人，或居住在临时或被洪水破坏的住所的人，以及那些试图清理周边积水的人，患蚊媒疾病的风险更大。





卫生保护部执行主任麦克纳尔蒂博士（Dr Jeremy McAnulty）说，虽然澳大利亚的疫苗供应仍然有限，但在新州有足够的疫苗供应给那些面临最大风险的人。





新州39个地方政府地区现可接种乙脑疫苗，包括中西部的Forbes、西南部的Wagga Wagga 和远西部的Broken Hill 。





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