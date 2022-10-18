河流上涨、洪灾威胁持续 维州当局警告民众勿被晴天迷惑

在上周的破坏性大雨后，维州迎来了晴朗的天气，但该州当局已警告民众注意防范“晴天洪水”。





由于过去几天降雨量极少，天空晴朗，当局担心全州的居民可能会疏于防范，并低估持续洪水威胁的危险性。





维州紧急服务部门负责人蒂姆·维布施（Tim Wiebusch）表示，尽管天空放晴，但维州人需要继续关注发布的警告，因为在此期间，洪水水位的上升源于河流的溢出。





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维布施周一说：“在接下来的几周里，我们将发现自己处于断断续续的天气中——我们将经历非常强烈极端的降雨期，这意味着我们的河流将处于中度至重度的洪水水平。”





“然后我们将看到晴天，但河流水位将继续上升并影响社区。”





维布施警告维州人未来几天会有更多的洪水泛滥，并表示预计至少在未来一个月内，该州都将面临强降雨与随后短暂放晴的交替式天气。





他说：“我们已进入本周后半段，目前天气晴朗，而周四可能会再次下雨。我们将看到——在接下来的六到八周内——降雨与放晴会反复来回出现。”



CFA crews work to sandbag Campaspe Esplanade in the town of Echuca, Victoria. Source: AAP / BRENDAN MCCARTHY “紧急警告已经发布，要求民众转移到地势较高的地方，预计大洪水将在周三至周四达到高峰。”



阿尔巴尼斯访问受洪水影响的维州地区

当局重点仍然放在维州北部，那里的数千名居民被告知，随着水位上涨，撤离为时已晚。





气象局预测Shepparton、Charlton、Murchison、Barham地区，以及Wimmera River、Avoca River、Loddon River、Campaspe River、Goulburn River、Seven和Castle Creeks、Broken River、Murray River流域将发生重度洪水。





Echuca/Moama也预测会发生大洪水，该州各地还有其它一些轻到中度的洪水警告。



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东南三州在连续数天的大雨后仍在努力应对洪水危机。周日，总理阿尔巴尼斯巡视了包括首府墨尔本在内的维州受洪水影响地区。





阿尔巴尼斯在巡视正在进行重度洪水后清理工作的墨尔本时说：“澳大利亚人正在团结起来，他们正在互相帮助，我们再次在最糟糕的时期看到了澳大利亚人最好的一面。”





他表示“非常恶劣的天气事件”正在袭击城市和地区社区，60名澳大利亚国防军人员正在协助民众疏散和沙袋放置工作。





他宣布严重受伤或房屋严重受损或毁坏的维州人可申领1000澳元的紧急补助金。





新州部分地区和塔州北部地区也被警告在未来几周内保持警惕。





塔州北部地区正在发生大范围的洪灾，该局对Meander River和Macquarie River发出了重度洪水警告，对North Esk River和Mersey River发出了轻度洪水警告。





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