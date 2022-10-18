河流上涨、洪灾威胁持续 维州当局警告民众勿被晴天迷惑

维州的居民被警告要注意“晴天洪水”的危险。目前，许多人正利用雨后短暂放晴的时间做好准备迎接本周的另一场破坏性暴雨。

A flooded petrol station

Flood-affected areas in the town of Rochester, Victoria on Monday. Source: AAP / BRENDAN MCCARTHY

在上周的破坏性大雨后，维州迎来了晴朗的天气，但该州当局已警告民众注意防范“晴天洪水”。

由于过去几天降雨量极少，天空晴朗，当局担心全州的居民可能会疏于防范，并低估持续洪水威胁的危险性。

维州紧急服务部门负责人蒂姆·维布施（Tim Wiebusch）表示，尽管天空放晴，但维州人需要继续关注发布的警告，因为在此期间，洪水水位的上升源于河流的溢出。

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维布施周一说：“在接下来的几周里，我们将发现自己处于断断续续的天气中——我们将经历非常强烈极端的降雨期，这意味着我们的河流将处于中度至重度的洪水水平。”

“然后我们将看到晴天，但河流水位将继续上升并影响社区。”

维布施警告维州人未来几天会有更多的洪水泛滥，并表示预计至少在未来一个月内，该州都将面临强降雨与随后短暂放晴的交替式天气。

他说：“我们已进入本周后半段，目前天气晴朗，而周四可能会再次下雨。我们将看到——在接下来的六到八周内——降雨与放晴会反复来回出现。”
CFA crews work to sandbag Campaspe Esplanade in the town of Echuca, Victoria.
CFA crews work to sandbag Campaspe Esplanade in the town of Echuca, Victoria. Source: AAP / BRENDAN MCCARTHY
“紧急警告已经发布，要求民众转移到地势较高的地方，预计大洪水将在周三至周四达到高峰。”

阿尔巴尼斯访问受洪水影响的维州地区

当局重点仍然放在维州北部，那里的数千名居民被告知，随着水位上涨，撤离为时已晚。

气象局预测Shepparton、Charlton、Murchison、Barham地区，以及Wimmera River、Avoca River、Loddon River、Campaspe River、Goulburn River、Seven和Castle Creeks、Broken River、Murray River流域将发生重度洪水。

Echuca/Moama也预测会发生大洪水，该州各地还有其它一些轻到中度的洪水警告。
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维州北部约9000名居民受洪灾影响 国防军人员前往最严重地区抢险救灾

东南三州在连续数天的大雨后仍在努力应对洪水危机。周日，总理阿尔巴尼斯巡视了包括首府墨尔本在内的维州受洪水影响地区。

阿尔巴尼斯在巡视正在进行重度洪水后清理工作的墨尔本时说：“澳大利亚人正在团结起来，他们正在互相帮助，我们再次在最糟糕的时期看到了澳大利亚人最好的一面。”

他表示“非常恶劣的天气事件”正在袭击城市和地区社区，60名澳大利亚国防军人员正在协助民众疏散和沙袋放置工作。

他宣布严重受伤或房屋严重受损或毁坏的维州人可申领1000澳元的紧急补助金。

新州部分地区和塔州北部地区也被警告在未来几周内保持警惕。

塔州北部地区正在发生大范围的洪灾，该局对Meander River和Macquarie River发出了重度洪水警告，对North Esk River和Mersey River发出了轻度洪水警告。

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Published 19 October 2022 at 10:55am
By Pranjali Sehgal
Source: SBS, AP