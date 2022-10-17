“不是只有我们受灾”：令人心碎的受伤野生动物照片牵动人心

近日，一张受伤袋鼠满身泥浆的令人心痛的照片牵动了许多人的心。维州野生动物救援人员分享了照片背后的故事，它揭示了澳大利亚正在发生的洪水危机对本地野生动物造成的巨大威胁。





“我清理了他的眼睛、耳朵和鼻子，因为他满身是泥。目前最令人担忧的是肺炎引起的感染——他冻僵了，而且受到了惊吓，”她告诉SBS新闻。





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福勒女士说，她对这只袋鼠的康复“并不抱太大希望”。





该组织在社交媒体上发布了这张照片，并警告驾驶者在Midland Highway（也称为Mooroopna Causeway）上减速行驶。





当局在周六晚间关闭了该公路。





福勒女士说：“袋鼠生活在Mooroopna Causeway的两边，昨天洪水来得很快，袋鼠被迫尝试寻找旱地。”



这只袋鼠在维州Kialla湖区逃离不断上涨的洪水后，被围栏夹住。 Source: Supplied / Bohollow Wildlife Shelter “他们纷纷跳到公路上，被汽车撞到，绝对是一片混乱。我们设法拯救了大约六只袋鼠，但我们不得不对一大堆受伤严重的袋鼠实施安乐死。”





博霍洛野生动物收容组织的Facebook帖文在不到24小时内获得了1000多个赞和评论，许多人表达了他们的帮助愿望。





“非常感谢你帮助这些可怜的动物。请大家放慢车速，这些动物也只是想活下去，”一位Facebook用户写道。





“我们似乎忘记了，我们并不是唯一受洪水影响的群体，”另一人评论道。



福勒女士与野生动物护理员克尔斯蒂·拉马丹（Kirsty Ramadan）一起经营这个收容组织，她说他们欢迎现金捐赠以及食物、干草、鸟食、毛巾和毛毯。





目前有40只动物由他们照顾，包括袋鼠、滑翔蜜袋鼯鼠和鸟类，并预计在未来几天会有更多的动物到来。





在过去的一周里，维州野生动物协会（Wildlife Victoria）也接到了超过1100个来自公众的电话，要求协助被救动物。





该慈善机构首席执行官丽莎·帕尔马（Lisa Palma）表示，由于洪水上涨和道路堵塞，救援队很难接触到许多遇险的野生动物。



在维州Shepparton一所民居中发现的一只孤儿幼袋鼠。 Source: Supplied / Wildlife Victoria “我们在全州看到了大量的动物被淹、受伤、流离失所或搁浅，”她说。





“目前对我们的野生动物来说，复杂的因素是现在是春天，其中一些动物袋中还有非常年幼的幼崽……这使得它们特别容易受到极端天气的影响。”





周日，救援人员被要求协助一群东灰袋鼠，这些袋鼠被Goulburn Valley地区上涨的洪水困住。





一些袋鼠在逃到公路上后被汽车撞死，但有一只袋鼠幼崽被维州野生动物协会的志愿者救起，现在正在当地的一个收容组织接受照顾。





帕尔玛女士说，维州北部和塔州的这场最新的洪水危机是对澳大利亚本土动物的又一次打击，这些动物近年来已经遭受了多次重大的丛林火灾和洪水事件。



根据世界自然基金会的数据，2019至2020年期间，包括哺乳动物、爬行动物、鸟类和青蛙在内的近30亿只动物因澳大利亚的“黑夏”丛林大火而死或流离失所。





“这是自然灾害日益频繁所带来的挑战。而它们对野生动物的影响会在事后持续很长一段时间，”帕尔马女士说。





尽管周日维州天气转晴，但州紧急服务中心警告说，河流水位将继续上升，人们应保持警惕。





预计Echuca将迎来两个洪峰，包括周二前的一个洪峰和本周晚些时候的另一个洪峰。





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